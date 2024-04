Telecinco deja de contar con Jesús Vázquez: "Parece que nuestro trabajo no vale para nada"

Jesús Vázquez es uno de los rostros más conocidos de la Televisión y unod e los habituales de Telecinco. el presentador gallego ha estado en todo tipo de formatos (concursos, realitys, galas, talents...) y siempre ha sabido aceptar el reto y manejarlo como nadie. Otra cosas es que el programa haya funcionado en audiencia.

Recientemente Telecinco ha tomado la decisión de cancelar 'Allá tú' tras varios meses de audiencias discretas en su horario de acceso prime time y, en su lugar, optarán por prolongar aún más el reality estrella de la primavera. 'Supervivientes' ha sido la apuesta de la cadena de Mediaset para sustituir el programa de Jesús Vázquez. Telecinco aprovechará esta franja horaria para dar cabida a más contenido de resúmenes y últimas horas desde Honduras, según información de 'El Televisero'.

Adiós a su otro programa

Hasta la fecha, Vázquez ha sido el conductor de Bailadno con las estrellas, que se emtía la noche de los sábados a las 22.00 en la cadena de Mediaset. El programa se ha visto mmás marcado por la polémica que por los desafíos de sus concursantes a la hora de bailar. Una de ella ha sido el enfado de Elena Tablada con su bailarín. La relación entre Elena Tablada y Adrián Esperón, su profesor de baile en 'Bailando con las estrellas', ha saltado por los aires en la última emisión del programa. La pareja dejó entrever una falta de complicidad entre ambos; e incluso se mostraron algunas discusiones que tuvieron durante los ensayos.

"Dice que lo llamé agresivo, pero no dije eso, sino que el entrenamiento estaba siendo agresivo. Dice que yo había dicho que me trataba mal, pero no es lo mismo que yo le diga que siento que me está tratando mal, a llamarle maltratador. No le gustó que dijera que todos los hombres son iguales. Y otro día, le dije que era un narcisista". Posteriormente, añadió que no volvería a referirse a su profesor en esos términos, aunque él puntualizó que la situación podría reconducirse siempre y cuando "los perdones van correlativos de los hechos".

Otra la polémica llegada del 'Mozo de Arousa' de Reacción en cadena Bruno Vila a la final. En la última gala los miembros del jurado valoraban la actuación de Bruno Vila y no se han quedado cortos a la hora de criticar su paso por el escenario en la semifinal del concurso.

Julia ha sido bastante dura con el concursante: ‘’Tú estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás’’. Pese a que el concursante ha tenido más malas críticas que buenas, también han valorado positivamente que haya mejorado un poco en su técnica a medida que ha avanzado el concurso. Finalmente, Bruno ha conseguido un total de 29 puntos. Julia Gómez no se ha mordido la lengua al valorar el número de Bruno: "En las ediciones de otros países de este concurso los ganadores han hecho gira bailando, por ti nadie pagaría para verte bailar". Gorka Márquez sigue sin ver la evolución de Bruno y así se lo ha hecho saber: "Esto es un concurso de baile y lo siento si me repito, pero tú no bailas". La segunda actuación de Bruno ha logrado la puntuación más baja de la noche: 22 puntos. Tras unas actuaciones de infarto, los votos del jurado junto con los emitidos por la audiencia decidían que fuesen Athenea y Jonan los dos concursantes que debían enfrentarse al último baile. Bruno Vila se convertía así en finalista de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' y los miembros del jurado dejaban clara su disconformidad con la decisión del público: "Parece que nuestro trabajo no vale para nada, no es esta la final que nosotros queríamos". Tras una ajustada votación, era Jonan Wiergo quien abandonaba el concurso.

Ahora, el programa presentado por Jesús Vázquez llega a su fin en una gala que promete traer sorpresa. ¿Quién ganará?