Ana Soria aclara el punto en el que está su relación con Enrique Ponce y manda un mensaje al torero: "Gracias a los que habéis estado y estaréis"

Cuenta atrás para el regreso de Enrique Ponce al ruedo. El torero, que llevaba un tiempo alejado de su profesión, tiene ganas de volver y se nota. Dos años después de su inesperado adiós, Ponce anunció su vuelta este 2024, aunque será a la vez un adiós definitivo: "Va a ser mi última tarde como torero y yo quería que fuera Valencia. Echo la vista atrás y parece todo como un sueño (...) Empecé muy jovencito y lo que siempre he hecho toda mi vida ha sido torear, vivir el toreo, y eso es lo que he hecho toda mi vida y aunque me vaya el torero no morirá nunca" ha confesado emocionado durante la presentación, asegurando que aunque suene a tópico, "no podría imaginar todo lo que yo he conseguido a lo largo de estos años", anunciaba el torero en su momento.

Quien ha querido presumir de este regreso ha sido su novia Ana Soria. Tras alguna crisis y un rumor de separación, la pareja parece volver a estar consolidada y, a pesar de que Soria es bastante discreta en cuanto a su relación a través de las redes sociales, ahora ha querido tener un romántico gesto con el torero: "Se me acelera el pulso cuando pienso en lo poquito que queda… para verte brillar de nuevo".

Este es el texto que elegía Ana Soria para recoger tres fotografías de su novio en el ruedo ensayando para su gran día. Tras el alubión de mensjaes de apoyo que Ana Soria recibió en la publicación, dejó un nuevo mensaje a través de sus redes sociales en la misma publicación para todos ellos: "Gracias a todos los que habéis estado y estaréis".

¿Boda a la vista?

Ana Soria fue la encargada de desmentir los últimos rumores de ruptura en el plató de 'Así es la vida', algo que posteriormente fue corroborado por Almudena del Pozo: “De crisis, nada de nada, siguen felices viviendo en Almería, él ya está pensando en su retirada”.

¿Qué viene después de esta última entrada al ruedo? Parece que una boda, en palabras de Gema Fernández: “Cuando él se retire está pensando en pasar por el altar con ella. Cuando se casen, él quiere estar retirado, porque se están construyendo una nueva casa de lujo en una exclusiva urbanización donde van a vivir”.