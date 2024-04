Marta López Álamo se pronuncia sobre Matamoros tras su marcha: "No hay feeling"

Marta López Álamo está siguiendo muy de cerca el reality de Laura Matamoros. La mujer de Kiko Matamoros se ha pronunciado sobre el papel que la influencer está jugando en Honduras y sobre la mala relación que tiene con su compañero de isla, Kiko Jiménez.

Tras unos primeros rumores que apuntaban a un posible romance entre ambos, todo saltó por los aires después de que protagonizasen una dura discusión en la que su acercamiento se dinamitó.

Ahora, la mujer del excolaborador de Sálvame ha querido opinar sobre el paso por el reality de Laura Matamoros y también se ha pronunciado sobre el fin de la amistad entre Makoke y Lorena Morlote. Las que fueran íntimas amigas acabaron enfrentadas después de que la estilista se aliase con Laura Matamoros, enemiga declarada de Makoke.

Marta López da el paso

El buen rollo que Lorena Morlote ha tenido en 'Supervivientes' con Laura Matamoros, y sus críticas a Makoke durante el reality han provocado el fin de la amistad de la colaboradora y la peluquera de los famosos, que han pasado del amor al odio y han protagonizado un tenso enfrentamiento en el plató de '¡De Viernes!'

Protagonistas indirectos de esta guerra, Kiko Matamoros y Marta López Álamo, ya que Morlote ha acabado por confesar -aunque hace años lo negó- que le pidió a la modelo que no fuese a su peluquería tras el veto impuesto por Makoke y Anita Matamoros, que no querían coincidir con la nueva pareja del tertuliano.

En medio de esta polémica, Marta ha reaparecido en la fiesta del nuevo lanzamiento beauty de Yves Saint Laurent en Madrid y no ha dudado en sentenciar a la exmujer de su marido: "Ya lo dije en su momento, no tengo nada más que añadir, eso ya se cerró en su día. Yo dije lo que dije, Kiko dijo lo que dijo, se quedó muy claro. Ahora parece que ha salido un poco toda la verdad y eso, pero bueno... Yo nunca he mentido, pero al final la verda sale siempre a la luz y el tiempo pone cada uno a su lugar" ha apuntado rotunda haciendo referencia a Makoke y a Morlote.

Y aunque no ha querido revelar si volverá a la peluquería de la 'superviviente' ahora que ha admitido que la 'vetó' y la ha invitado de nuevo, la mujer de Kiko Matamoros sí ha dejado claro que no quiere desenterrar "el hacha de guerra" ni con la colaboradora de Mediaset ni con la peluquera: "Con nadie amor, con nadie" ha zanjado.

Por otro lado, Marta se ha pronunciado sobre el "concursazo" que está haciendo Laura Matamoros en 'Supervivientes'. "Es muy crack y obvio que la apoyamos y la seguimos desde casa, Kiko la adora y estamos todos con ella" ha asegurado, aplaudiendo el contenido brutal que está dando en su 'tira y afloja' con Kiko Jiménez.

Una relación que para la modelo es tan solo de amistad a pesar de los rumores que apuntan a que la influencer podría sentir algo por su compañero: "No hay feeling, saben moverse en un reality y se están llevando muy bien, pero Kiko está súper enamorado de Sofía". "Yo creo que quieren hacer ahí algo que no hay, pero bueno, yo creo que tienen roce de convivencia y ya está, y se llevan muy bien. Laura ganadora" ha afirmado, reconociendo que ella no iría nunca a 'Supervivientes' aunque es su reality favorito.