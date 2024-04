Moisés abandona Pasapalabra y Pablo Díaz se convierte en el nuevo rival de Óscar: ¿Qué ha provocado la marcha del concursante?

Moisés ha abandonado Pasapalabra sin previo aviso. El concursante riojano, que debía enfrentarse a la silla azul después de haber firmado las tablas con Óscar en el rosco del programa anterior, ha dejado a la audiencia sin palabras tras no ocupar su lugar en el último programa.

"No tenemos silla azul, pero sí que tenemos grandes novedades", contaba nada más arrancar el programa Roberto Leal. A pesar del resultado del programa anterior, parece que Pasapalabra improvisará de aquí a los siguientes días tras un infortunio: "Moisés no va a poder estar en el programa de hoy".

Leal quiso calmar las aguas tras dar este anuncio que seguramente alarmó a más de uno: "Esperemos que vuelva pronto, no sabemos cuánto tardará en volver porque está indispuesto. No es nada grave, volverá, se va a recuperar, pero de momento el programa tiene que seguir". El directo no perdona y Pasapalabara ha tenido que actuar con rapidez, tirando incluso de hemeroteca para encontrar un sustituto. "Hemos encontrado un rival a la altura de Óscar", anunciaba Óscar antes de sorprender con un Pablo Díaz dispuesto a plantarle cara al concursante actual. Pablo Díaz se mostraba "encantado de conocer a Óscar", al que había seguido durante varios concursos antes de Pasapalabra.

Buena relación

A pesar de la rivalidad dentro de los platós, parece que ambos concursantes guardan muy buena relación y así lo ha querido constatar Óscar, que se ha encargado de hablar personalmente con su compañero: "Cosas que pasan, la vida que a veces enreda. Le esperamos prontito. Deseando que entre por la puerta pronto otra vez".

Mecánica actual

Entonces, ¿qué va a pasar con el bote de 1.800.000 euros? Tal y como ha explicado Leal, ese bote se congelará hasta que vuelva Moisés. "Lo que sí, hasta que vuelvan a jugar Moisés y Óscar, jugaremos por un bote de 100.000 euros", explicaba Roberto Leal.