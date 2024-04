El error de Sandra Barneda que pone en peligro el futuro de Supervivientes: "Había cosas que no me cuadraban"

Supervivientes cada edición prepara nuevas sorpresas para sus flamantes concursantes. Esta vez, es Playa Limbo uno de los secretos mejor guardados del reality. Una localización en la que se esconden Laura Matamoros y Kiko Jiménez y en la que aterrizan todos los concursantes que han sido expulsados del concurso.

Un secreto oculto o no tanto, ya que si algo quedó claro en la gala de ayer fue que algunos concursantes del reality podrían estar al tanto de la existencia de esta isla. Según contó Laura Matamoros, Miri estaría al corriente de playa Limbo gracias a Marieta. La exconcursante de La isla de las tentaciones entraba en sustitución de Zayra Gutiérrez y lo hacía pisando fuerte y ¿desvelando el secreto de playa Limbo?

Error en directo

Playa Limbo es uno de los secretos mejor guardados de 'Supervivientes 2024', o eso creíamos. Ayer, durante 'Conexión Honduras', el público ha comenzado a poner en duda casi el concurso por completo. La aventura comenzó con 17 concursantes oficiales: Carmen Borrego, Kike Calleja, Arantxa del Sol, Rocío Madrid, Lorena Morlote, Rubén Torres, Gorka Ibarguren, Miri Pérez, Claudia Martínez, Mario González, Aurah Ruiz, Pedro García Aguado, Arkano, Ángel Cristo Jr., Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez y Javier Ungría. Sin embargo, lejos de lo que ellos han pensado desde el minuto uno de esta aventura, no están solos.

El 'reality' arrancó con una playa secreta y desconocida para el resto del grupo: Playa Limbo. En ella, dos habitantes de lo más televisivos, Kiko Jiménez y Laura Matamoros. Y por allí han ido pasando todos y cada uno de los concursantes que han sido eliminados del programa (desterrados, realmente).

La audiencia de 'Supervivientes' no ha pasado por alto el comentario de Matamoros, y ahora todos ponen en duda que esto siga siendo un secreto. Pero, por si fuera poco, Sandra Barneda cometía, durante la emisión del programa, un tremendo error que ha avivado la polémica.

En una de sus conexiones con Laura Madrueño, y ya abiertos los micrófonos, la presentadora soltaba: “Bueno, pues ya estoy viendo a Laura Matamoros. Laura, conecto contigo, adelante”, unas palabras tras las que ella misma se llevaba las manos a la cabeza, completamente en 'shock' por su metedura de pata.

Que la presentadora se haya referido a su compañera como Laura Matamoros ha sido, desde luego, un completo error que ahora podría desatar los rumores y las habladurías en la playa. ¿Se preguntarán, los concursantes, si Laura Matamoros está entre ellos sin que lo sepan? Aunque lo cierto es que la 'influencer' ya ha abandonado el programa, y es que este domingo se ha convertido en la nueva expulsada definitiva. Sea como sea, que la existencia de Limbo deje de ser un secreto pone en jaque la organización del concurso y quizá propicie una unificación adelantada.

Aunque Miri quiso defender a su compañera de la acusación de Matamoros, se mostró totalmente nerviosa y en lugar de negar que se lo hubiera contado, solo se limitó a decir que “había cosas que no me cuadraban”, unas palabras que sin duda no terminan de hacerle un favor a Marieta.