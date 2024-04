El hijo de Carmen Borrego vuelve a la carga y contesta a sus últimos reproches: "Lo has dicho tú"

José María Almoguera y Paola Olmedo se convertían de golpe en una de las parejas más buscadas por la prensa rosa tras protagonizar una de las exclusivas más sonadas de los últimos meses.

Una entrevista en la revista Semana en la que Carmen Borrego madre de este, se convertía en el blanco de las críticas y en la culpable de su separación. Y es que la pareja concedía unas polémicas declaraciones para comunicar que, tras casi un año de matrimonio, habían decidido romper su relación.

Un tsunami meidiático que pillaba a la hija de María Teresa Campos en Honduras, donde se encontraba participando en Supervivientes, y que una vez en España no ha dejado de hacer frente a toda una oleada de polémicas.

Guerra mediática

José María Almoguera nunca se imaginó que su exclusiva con Paola Olmedo señalando directamente a Carmen Borrego como una de las responsables de su separación iba a levantar tanta polvareda. Mientras la tertuliana se ha sentado ya en varios platós de televisión para hablar de la inesperada traición de su hijo y defender que es una buena madre -el último, en '¡De viernes!' junto a su hermana Terelu Campos- la sombra del montaje planea sobre el joven y su todavía mujer.

Y es que continúan saliendo testimonios que ponen en duda su ruptura, asegurando que planearon fingir su separación para dar una entrevista, ganar dinero rápido y fácil y poder comprarse una vivienda para 'despegarse' de la familia de Paola, ya que viven en un piso a las afueras de la capital con la madre de la uruguaya, su hermana, el novio de su hermana, sus dos hijos mayores y el bebé que tiene en común la pareja, Marc, de 10 meses.

Por otro lado, se apunta a que José María habría dedicido arremeter públicamente contra su madre 'empujado' por su mujer, aunque hay otros que creen que es su padre -del que Carmen Borrego se separó hace décadas y del que nunca ha hablado públicamente- el que ha 'orquestado' su venganza contra la colabodora con la exclusiva de su hijo.

Informaciones a las que el nieto de Teresa Campos prefiere dar la callada por respuesta, aunque sí ha roto su silencio para lanzar de nuevo una advertencia a la prensa días después de dejar claro que su padre es una persona anónima: "De mi padre no se habla" ha pedido.

Aguantando las preguntas sin inmutarse y mostrándose de lo más comprensivo con el díficil papel de la prensa, "es vuestro trabajo" ha reconocido, José María no ha negado que su separación se trate de un montaje para poder comprarse una casa con Paola y con una semi sonrisa ha dejado claro que no tiene nada que decir y que tampoco tiene en mente dar la réplica a las durísimas declaraciones de su madre en los últimos días: "Lo has dicho tú, nunca he contestado".