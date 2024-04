La hija de Raquel Bollo la lía en la feria de Sevilla: "La parte oscura y horrorosa"

Alma Bollo es una fan declarada de la feria de Sevilla. La hija de Raquel Bollo no se pierde ningún año uno de los eventos más multitudinarios de la temporada. Solo que esta vez, a tenor del video que ha compartido en Tik Tok, no parece estar sentándole bien su paso por el Real.

La influencer explotaba contra otras compañeras de profesión a las que acusaba de dar visibilidad a la feria solo por "engagement", son tener en cuenta el lado real que viven los feriantes.

Alma Bollo explota

Alma Bollo no se pierde una Feria de Abril. La exconcursante de 'Supervivientes' no falla nunca - o al menos así lo intenta- y, cada año, de manera rigurosa, asiste a la tradicional Feria de Sevilla. Como buena andaluza, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete también acude a las Ferias de los pueblos colindantes e incluso a las de otras comunidades. La de su ciudad es quizás la más visitada y masificada. Cada año, centenares de influencers pisan el Real y se preparan para vivir, como si de autóctonas se tratasen, una de las semanas del año más importantes para los sevillanos. Cansada, la hermana de Manuel Cortés estalla contra las influencers de fuera de Sevilla que crean contenido y se visten de flamenca por 'engagement'.

A través de sus redes sociales, Alma se ha desahogado y ha opinado alto y claro sobre lo que piensa de este tema.

Bollo, que se encuentra embarazada de su segundo hijo y que acaba de deslumbrar en el Real con un vestido de gitana rojo a juego con el de su hija Jimena, cree que todas estas influencers "invaden la Feria solo por contenido" para atraer marcas y seguidores.

Sin entrar a valorar a aquellas que se visten de flamenca y luego no pisan el Real, considera que no sus 'compañeras' de redes están siendo poco realistas. Para ella, venden solo la parte bonita de esta fiesta, pero no la "parte oscura y horrorosa" que también se vive y que solo entienden los "verdaderos feriantes", como ella. "Crean unas expectativas que no son las correctas", comenta mientras habla de las aglomeraciones o altas temperaturas que hay que soportar.