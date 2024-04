Enfado del público de Pasapalabra con la vuelta a la Silla Azul de este concursante: "No entiendo nada, ¿qué pasa entonces cuando vuelva Moisés?"

Paspalabra está desconocido con cambios que nos e había visto hasta la fecha en el programa de Antena 3 que presenta Roberto Leal.

Cuando Pablo Díaz se llevó el bote de Pasapalabra, el 1 de julio de 2021, pocos habrían imaginado que jugaría de nuevo la prueba de la Silla Azul. Sin embargo, el destino ha querido volver a situarle ante este trance al estar sustituyendo a Moisés. Perdió ante Óscar en El Rosco del pasado programa y eso le hace tener que jugarse su continuidad.

“Se me hace raro tenerte aquí”, le ha confesado Cristina al darle la bienvenida al canario en esa parte del escenario. El aspirante que ha tenido la oportunidad de enfrentarse a Pablo ha sido Alejandro, un vigués que se ha demostrado ser un fiel seguidor de Pasapalabra desde sus inicios con Silvia Jato.

Pablo ha jugado con la D después de que el aspirante haya elegido la C. Pese a la larga experiencia del concursante veterano, ha sido interesante comprobar cómo controlaba sus nervios en una situación poco frecuente durante su etapa en el programa y que hacía tanto tiempo, casi tres años, que no vivía.

El regreso de la Silla Azul ha sorprendido a los espectadores que pensaban que al estar Pablo de sustituto de Moisés, el antiguo ganador de Paspalabra no tenía que pasar esta prueba. "No entiendo que haya silla azul si se supone que el Pablo este está solo de sustituto unos días", comentaba un usuario en la red social X (antigua Twiter). La pregunta que ahora muchos se hacen es ¿que ocurre si el aspirante gana al sustituto o a Óscar en la Silla Azul? ¿Se quedaría como concursante y rival del que quede hasta la vuelta de Moisés?

Su duelo con Óscar

Vaya montaña rusa la que han protagonizado Pablo y Óscar en El Rosco. Los dos concursantes, en su tercer duelo juntos por la ausencia de Moisés, han demostrado que la prueba puede dar para muchos giros de guion. Todo puede pasar en Pasapalabra, y ya en este programa se ha visto una imagen que muchos pensaban que nunca más se produciría: Pablo jugando la Silla Azul. Quien ha comenzado El Rosco de forma inusualmente renqueante es Óscar. Ha dicho "Pasapalabra" en la A y, en su siguiente turno, ha acertado la B pero ha cometido un fallo en la C. Tras escuchar bien el enunciado, se ha dado cuenta de que la respuesta no era "currículum", sino "carrera". Este error le he pesado durante toda la primera vuelta, que ha desarrollado con mucha prudencia.

Pablo ha aprovechado para marcar distancias, hasta llegar a un parcial en los marcadores de 18-11. Sin embargo, después ha optado por especular a la espera de hasta dónde podía llegar su rival. Óscar ha logrado rehacerse poco a poco e, incluso, adelantarle. Ha alcanzado los 21 aciertos y, viendo la situación, ha preferido plantarse. Por lo tanto, el desenlace ha quedado en manos de Pablo. Con 19 aciertos, sumando dos más se lleva la victoria que, por ahora, se le está resistiendo contra Óscar.