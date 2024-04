Pronostican el final de Supervivientes y quién va a ser el ganador: "Es de los mejores de todas las ediciones"

Con Supervivientes atravesando la mitad del concurso, las cosas en Honduras ya están más que claras. Los bandos son reconocibles y los espectadores ya cuentan con sus concursantes favoritos que buscan salvar ante posibles nominaciones. Algunas de las ausencias y expulsiones han hecho más daño en el concurso que otras.

Así ha sido el caso de Carmen Borrego que, por complicaciones médicas, tuvo que dejar el concurso antes de tiempo. Sin embargo, la ausencia de uno de los rostros más conocidos de esta edición ha provocado que emerjan nuevos protagonistas, como ha sido el caso de Arantxa del Sol o Ángel Cristo Jr., el que para muchos es el gran villano de la edición.

El hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey ha salvado varias nominaciones y cuenta con el beneplácito del público. La convivencia en Cayos Cochinos está algo tensa, en gran parte por los roces que ha tenido Ángel Cristo con la gran mayoría de concursantes. Empezó enfrentándose a Carmen Borrego en la convivencia previa al concurso, luego pasó a tener roces con Arantxa del Sol, después de ser su principal aliada y por último ha sido Marieta la última en enfrentarse. Sin duda, el villano de la edición.

El pronóstico de Isabel Rábago

En el programa de 'Vamos a ver' se habló de cómo está yendo Supervivientes, las interacciones y actitudes de concursantes y ya empiezan a lanzar los primeros candidatos para ganar el concurso. Entre los tertulianos y presentadores hay un candidato claro; Ángel Cristo Jr. es el favorito de muchos para ser el superviviente de la edición. "Como villano Ángel Cristo es de los mejores de todas las ediciones de Supervivientes", afirmó con rotundidad Joaquín Prat.

El comentario fue apoyado por su compañera Isabel Rábago con un "es brutal", al igual que Pepe del Real. "Que no se vaya porque tiene que seguir dando mucho por saco". Cristina Tárrega, por su parte, ha querido ir más allá, lanzando un pronóstico que ha provocado un gran debate. "Puede ser que Ángel gane, pero no quiere decir que porque gane y sea un buen superviviente sea también una buena persona".

Esta afirmación fue rechazada por Rábago, que no compartía la opinión de su compañera. "No, Supervivientes no lo va a ganar Ángel", mencionó con seguridad, añadiendo: "No lo va a ganar, no lo va a ganar. Va a llegar a la final pero que no, que no, que no va a ganar". De esta forma ya se empieza a perfilar lo que, para muchos colaboradores puede ser el primer gran finalista de esta edición de Supervivientes.