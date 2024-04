El factor agua será el de más impacto climático en el actual contexto de sequía, ha asegurado a EFE la presidenta de Aemet, María José Rallo, en su primera entrevista a un medio de comunicación como dirigente del organismo, tras valorar las "alianzas europeas" para mejorar los sistemas de alerta temprana.

En los primeros cien días de Rallo al frente de la autoridad meteorológica, la ex-secretaria general de Transportes y Movilidad (2018-2023) ha destacado la gran preocupación que supone un escenario de sequía como el actual y ha abogado por reforzar la Aemet como herramienta al servicio de la sociedad.

P.- ¿Aumentan en España los fenómenos meteorológicos adversos?

R.- Los fenómenos meteorológicos extremos son claros efectos del cambio climático. Copernicus, el sistema europeo de observación de la Tierra, constató semanas atrás que 2023 ha sido el año más cálido desde que hay registros. Además el informe de evaluación de los riesgos climáticos de la Agencia Europea del Medio Ambiente prevé un calentamiento para Europa de 3º en 2050, frente a los 1,5º como objetivo.

A nivel mundial, ese calentamiento hace que las olas de calor sean más duraderas y que los océanos se calienten más, lo que favorece la evaporación, un combustible para tormentas, Danas y lluvias torrenciales que con mayor frecuencia afectan más a zonas inusuales o se extienden más allá de lo normal en otoño.

Nos tenemos que preparar y adaptar a las consecuencias del cambio climático. Hay que mitigarlo y seguir trabajando en políticas públicas de adaptación.

P.- El término sequía inquieta a la sociedad ¿y a Aemet?.

R.- De todos los efectos del cambio climático en España, no hay duda de que el vinculado al agua va a ser lo que arroje un mayor impacto. En los últimos años, las zonas que pasan a clima semiárido aumentan con cierta velocidad, y de hecho, según un análisis realizado por Aemet, cada 5 años una superficie equivalente a la provincia de Málaga, pasa de clima templado a semiárido.

P.- ¿Cómo acabará la primavera, y como se prevé el verano?

R.- Todavía queda tiempo para el fin de la primavera, pero por suerte las lluvias de marzo han mitigado un poco la situación tan dramática que hay en determinadas zonas de España. Es verdad que estas lluvias no han alcanzado de manera homogénea a toda España y la zona mediterránea todavía tiene dificultades importantes.

La polémica intervención de Jorge Rey

El problema de la sequía preocupa a toda España, sobre todo a las zonas que más la están sufirendo como Cataluña y el Levante español. Jorge Rey suele publicar vídeos en el que hace predicicones sobre la semana que entra y el fin de semana, e incluso se moja con la llegada d egrandes eventos como Semana Santa, recientemente. No osbatnte, ahora ha publicado un comentario que se acecra más a una "teoría conspirativa", como señala alguno de sus followers que a una predicción científica real. "Emiratos Árabes Unidos lleva a cabo varios proyectos para aumentar las precipitaciones en el país, además del uso de drones para generar lluvia artificial. A diferencia de otros países que utilizan aviones cargados de químicos para estimular las nubes, los drones británicos emplean electricidad para agrupar las gotas de agua y producir lluvia de manera más efectiva. El principio detrás de esta tecnología es que al lanzar descargas eléctricas en las nubes, se incrementa la probabilidad de que las gotas de agua se unan electroestáticamente, favoreciendo así la formación de lluvia. La doctora Keri Nicoll, experta del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading, explicó que este proceso puede acelerar la formación de gotas de agua lo suficiente como para provocar la precipitación", ponía en su vídeo

Unas plabras que han sidro criticada spor algunos usuarios. "No llegan las borrascas ? O no dejan que lleguen ?? No te vendas tu también! Por encima de todo, la honestidad". "A España no llegan las borrascas porque inundan de chemtrails la costa de Portugal, hay mucha documentación gráfica al respecto. Te recomiendo q lo investigues Jorge. Eres un valiente al hablar de este tema, pero profundiza un poco y entenderás". "A ver si te aclaras, creo que te venden la moto y a todos nos toman por borregos."