El comentario en Supervivientes tras el regreso de Laura Matamoros que deja a todos boquiabiertos: "Te necesito y te quiero para toda la vida"

Un jueves más los nominados de esta semana en 'Supervivientes' se enfrentaban a una noche especial y dura a partes iguales para ellos ya que Javier Ungría, Mario y Claudia se enfrentaban al favor del público. Tras la salvación del ex marido de Elena Tablada por parte de la audiencia, la pareja formada por Mario y Claudia se enfrentaba a su noche más complicada en la que iban a tener que separarse definitivamente en el concurso.

Finalmente, Mario era el elegido para abandonar la isla y lo hacía entre lágrimas al despedirse de su chica que no paraba de culparse por la expulsión. Desilusionado por su expulsión, Mario se despedía así de sus compañeros: "Quiero aprovechar para pedir perdón si me hec portado mal con alguien". En cuanto a su familia, el joven también tenía un mensaje para ellos: "Lo siento familia por si os he fallado, prometí qe iba a ganar. Me da pena por mi gente". Dejando a sus compañeros visiblemente tristes, Mario recordaba las ganas que tenía de vovler a España: "Me vuelvo con mi hijo, no le puedo echar más de menos".

En una noche de lo más interesante para la dinámica del concurso, los que habían sido expulsados hasta el momento de la isla se convertían en candidatos a la repesca, una opción que Mario ecidía rechazar directamente. Con el cariño del público, Laura Matamoros se convertía en la nueva concursante de pleno derecho con muchas ganas de reencontrarse con todos sus compañeros.

María González Falcó

Adiós a la pareja

Claudia y Mario llegaban nominados a la gala del jueves, junto a Javier Ungría, ante la salvación de Marieta en 'Tierra de Nadie', sabiendo que había una posibilidad de que su camino juntos en 'Supervivientes' podía acabarse, algo que confirmaban cuando Jorge Javier Vázquez entonaba la primera salvación durante la gala. La noche no empezaba bien para la pareja, cuando con la nueva elección de los grupos, Rubén Torres decidía elegir a Claudia para su equipo cuando Mario ya estaba en el de Miri, separando así a la pareja en diferentes playas. Pero todo se complicaba mucho más, esta decisión dejaba de ser relevante al ver que Javier Ungría se salvaba y, aquí, ya confirmaban que la expulsión iba a estar entre uno de ellos.

"El concursante salvado es... Javier", entonaba Jorge Javier, algo que sorprendía mucho a Ungría, que se echaba las manos a la cabeza, se abrazaba a sus compañeros y se mostraba feliz con la noticia.

Claudia y Mario se dirigían al 'set de moninaciones' para hablar en la íntimidad con Jorge Javier. Ella no podía aguantarse las lágrimas y se sinceraba completamente: "Aunque él me va a matar quiero que se salve él, me encuentro mal desde hace tiempo". Pero Mario creía que no era justo que se fuera "con el concursazo que está haciendo".

Tras pasar estos primeros momentos, al saber que uno de los dos iba a ser el expulsado, protagonizaban un romántico y emocionante momento, diciéndose todo lo que sienten a la cara.

"Me has salvado, me has enseñado lo que es un amor adulto, que te quieran bien y no un amor como los que he tenido antes, que han sido horribles. Ha sido el mejor año de mi vida y ha sido gracias a ti", le decía ella. Mario aseguraba que ella también llego en un momento en "el que estaba un poco perdido" y que es todo para él: "Es el amor de mi vida, valoro todo un montón, te necesito y te quiero para toda la vida". Después de esto, volvían a la palapa y llegaba el temido momento para la pareja. "El público ha decidido que se salve de la expulsión... Claudia", entonaba Jorge Javier mientras la pareja esperaba con el corazón en un puño.

Claudia, al escuchar su nombre y que Mario era el expulsado, se tiraba al suelo completamente rota. "Tranquila, va a estar bien todo, te lo prometo", le aseguraba él "Es mi culpa, te he prejudicado en todo", decía ella muy afectada, algo que este negaba de manera rotunda: "No es tu culpa, me has ayudado en todo, si no llegas a estar aquí yo no aguanto tanto tiempo". Aunque Claudia no podía parar de llorar al saber que eran sus últimos momentos juntos.