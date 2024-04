Adiós a Lutingo: se despide de Jessica Bueno tras confesar que no van a tener hijos

Luitingo ha repetido en varias ocasiones la ilusión que tiene de ser padre en algún momento, pero su novia ya le ha dejado claro que no ampliarán la familia juntos. El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, que no ha tenido la oportunidad de vivir la paternidad, explica cómo se siente al no poder tener hijos con Jessica Bueno. El cantante de ‘Operación Camarón’ se sincera con su pareja y le cuenta sus verdaderos sentimientos acerca de no ser padres juntos.

Jessica Bueno, que ha tenido tres hijos con sus anteriores relaciones, ha explicado en el último programa de 'Un cuento imperfecto' el motivo por el que no puede darle un hijo a Luitingo. Sin embargo, Luis siempre ha tenido la ilusión de ser padre y no puede evitar imaginarse un futuro junto a su novia, ambos rodeados de niños. El sevillano se sincera frente a ella y le confiesa cómo le afecta que no pueda tener su primer hijo con el amor de su vida.

"Siempre he respetado tus decisiones, tus pensmaientos. Siempre he tenido la ilusión de ser padre. La vida te llega d euna manera que si no s epuede por un lado, por supuesto lo complementa con otro y nusna se sabe en la vida lo que puede pasar. Puedo decir perfectamente que e suna cosa que siepre me ha gustado, pero que tampoco me quita el sueño", le decía Luitingo a Jesisca Bueno en el último porgrama de Un cuento imperfecto. "¿Te conformas conmigo"? le preguntaba enrtre risas la concursante de Gran Hermano Dúo. "Lógicamente", respondía un enamorado Lutingo.

La explicación

Jessica Bueno ha explicado por qué "no puede dar un hijo" a Luitingo. La modelo ha reconocido que este era uno de sus mayores miedos a la hora de dar el paso de iniciar una relación con el cantante. La que fuera concursante de 'GH VIP' siente que le está "cortando las alas" y rompiendo su sueño de ser padre, pues ella sabe que no va a ser madre con él. Es un tema muy delicado para ellos. Ya lo han hablado una y mil veces, pero no dejan de emocionarse cada vez que lo tratan. Luitingo se imagina "con veinte niños". Ser padre siempre ha sido uno de sus sueños. Por eso se le cae la baba cada vez que está con los tres hijos de Jessica Bueno.

Ejercer esa figura paterna es algo que siempre había imaginado y a la exconcursante de 'Supervivientes' se le rompe el corazón al negarle ese sueño de ser madre con ella... pero ella lo tiene claro. Ahora, en este nuevo capítulo de su videopodcast, 'Un cuento imperfecto', la modelo ha explicado el motivo real por el que "no puede darle un hijo" a Luitingo.

"Conmigo no vas a ser padre", le ha dicho mirándole a los ojos. Una conversación muy sincera en la que ambos han estado a flor de piel. "No voy a poder darte un hijo", le ha reconocido la modelo sevillana, que se ha sincerado frente a cámara sobre este tema tan personal para ellos.

Y es que el tema de la maternidad siempre ha sido algo a reflexionar en su historia de amor. Tanto, que para Jessica Bueno fue casi determinante a la hora de dar el paso de empezar o no una relación con él.

"Es egoísta por mi parte. Tú no has sido padre, no has formado una familia", ha expresado la modelo en esta conversación tan sincera con Luitingo, en la que ha explicado por qué no puede "darle un hijo", ampliar con él su familia y darle un nuevo hermanito a sus tres hijos; Fran (en común con Kiko Rivera), Jota Junior y el pequeño Alejandro (fruto de su relación con Jota Peleteiro).

La despedida

"Ha llegado el fin de “Un Cuento Imperfecto”. Aceptamos este proyecto con mucha ilusión por todas las veces que nos habíais pedido un podcast, y como agradecimiento a todo vuestro amor. Hemos hablado con el corazón en cada capítulo de temas diferentes, nos gusta ser sinceros y que nos aceptéis tal y como somos. Han sido 6 semanas intensas donde esperábamos cada Lunes con nervios e incertidumbre, por saber cuál sería vuestra reacción y nada nos podía hacer más felices que saber que os estaba encantando. Ahora tenemos que decir adiós a este podcast con pena pero ilusionados por todo lo que está por venir. Personalmente debo decir que ha sido un reto abrir mi corazón y dar mi opinión en ciertos temas que siento tan íntimos, pero ojalá haya podido ayudar o hacer felices a muchos de vosotros No nos queremos despedir sin agradecer a @cuarzotv y a @mtmad.es por pensar en nosotros para “Un Cuento Imperfecto”. Ha sido la bomba trabajar con este equipazo. Seguimos aquí, día a día, con vosotros, y en otros futuros proyectos ¿Quién sabe lo que vendrá? Gracias @luitingo, contigo todo fluye desde que te conocí y estas conversaciones han sido como tantas que tenemos a diario. La conexión es inexplicable pero cuando es, ES . Te quiero"