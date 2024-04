Las lágrimas de uno de los Mozos de Arousa en su programa más especial de Reacción en cadena: "No me liberáis aquí"

Los Mozos de Arousa son las auténticas estrellas de Reacción en cadena. Los tres gallegos acumulan cientos de programas en los que acaban todos con el mismo resultado de triunfo. Con más de un millón y medio de euros acumulados van camino de conseguir un premio histórico en la televisión. Por el momento, no parece que les vayan a ganar en un tiempo cercano, por lo que el bote va a seguir subiendo poco a poco.

El propio Ion Aramendi, presentador del programa, reconocer qué gran parte del éxito del concurso ha llegado gracias al grupo gallego. Con el paso de los programas, el público ha ido enganchando con sus éxitos y con su forma de ser y, a estas alturas en las que llevan cientos de programas, todo el mundo está esperando el mismo final, que los gallegos acaben llevándose un bote histórico.

El programa arrancó hace más de un año con la ilusión de un presentador que defendió el formato ante la directiva de Mediaset. "Recuerdo que lo único que pedía era paciencia porque ya lo había vivido en El Cazador. Todos los programas, y más concretamente los concursos, necesitan un tiempo para asentarse en la parrilla porque requieren que los entiendas. Mediaset se comportó de manera brillante en este sentido y ha dado la paciencia que necesitaba en el proyecto. Les dije a los jefes que nos dieran un año para darles resultados; lo dije lanzándome a la piscina porque al final no es más que una intuición personal, pero así ha sido: tras poco más de un año, estamos consiguiendo resultados extraordinarios y todavía hay un potencial de mejora brutal".

Las lágrimas de Borjamina

Camino de superar los 2.000.000 € de acumulado, los Mozos de Arousa siguen viviendo momentos inolvidables en el programa que les ha encumbrado dentro de la televisión. Por el momento llevan la nada desdeñable suma de 1.577.139 € y no parece que vaya a terminarse la racha de victorias. Por el camino, siguen dejando momentos memorables más allá de lo que es el concurso.

El último programa coincidía con la fecha del cumpleaños de Borjamina. El mozo DJ, cumplía 31, aunque es de los que prefiere ocultar la cifra. "No lo digas muy alto", señalaba el concursante a Ion Aramendi después de señalar si estaba de celebración. El presentador no solo le felicitó, sino que también le mostró una gran sorpresa: un video de felicitación de un amigo muy especial del gallego y con el que lleva sin verse más de tres años.

"Hola Borja, como llevamos más de tres años sin vernos y no hay forma de que bajes a Málaga, parece que voy a tener que pedir una solicitud para verte. He decidido colarme hoy en el programa para darte una sorpresa. Feliz cumpleaños amigo, me alegro mucho de tu éxito y enhorabuena a los Mozos por todo lo que habéis conseguido y por los buenos ratos que nos hacéis pasar", decía el amigo de Borjamina a través de un video que mandó al programa.

"Hace un montón que no lo veo y el tema es que no me liberáis aquí. Me pide que vaya a Málaga, pero no hay forma. Le agradezco mucho", decía visiblemente emocionado el joven gallego. "Desde su boda que no lo veo", señalaba Borjamina, ya con lágrimas en los ojos. Por último, también quiso mandar un mensaje de vuelta a su amigo José Manuel: "Muchas gracias por esta sorpresa y ahora ya digo, aquí delante de toda España, que bajaré a Málaga para vernos".