Las mentiras de Edmundo Arrocet que ha destapado una persona cercana a María Teresa Campos: "Esto no es cierto".

Después de los ataques de José María Almoguera hacia su madre Carmen Borrego, a la que acusa de romper su matrimonio, llegaron las acusaciones de Edmundo Arrocet, expareja de María Teresa Campos. El cómico, que compartió buenos años junto a la presentadora, ha salido a la palestra a atacar a Borrego y sumarse a la ola de comentarios que hay alrededor de la familia Campos.

En sus palabras destacaba que ni ella ni María Teresa querían a José María Almoguera cerca y que llegaron a expulsarle de casa. Unas declaraciones que no han podido ser contrastadas y de las que se sospecha las intenciones. Desde el bando Campos, se acusa a Arrocet de querer aprovechar el tirón de la familia para sacar cierto beneficio propio y repercusión.

El cómico también acusó a Carmen y Terelu de no acompañar a su madre ni de ir a visitarla. Sin embargo, en todo este cruce de acusaciones, ha aparecido una tercera persona a dar su versión. Se trata de Leo, una de las mujeres más cercanas a María Teresa Campos y que, hasta este momento, no había comentado nada sobre esta situación. Sin embargo, las últimas palabras de Bigote Arrocet le han llevado a romper el silencio.

Leo desmiente la versión de Edmundo Arrocet

A través del programa de Fiesta y mediante mensajes a la colaboradora Belén Ro, Leo ha querido dar su versión y apuntar unos matices sobre las palabras de Edmundo Arrocet a la entrevista en exclusiva que dio. "Desmiente de mi parte que el único que le decía que echase de la casa a José era él porque no quería que ninguna persona de su ámbito estuviera cerca de ella", fue el primer mensaje que recibió la colaboradora en relación con las acusaciones sobre quién echó de aquella casa al hijo de Borrego.

También tuvo palabras para describir cómo fue la relación con Teresa y las verdaderas intenciones del cómico. "Los primeros años que estuvo Teresa con Edmundo, yo no la veía fuera de Telecinco porque Edmundo no quería que estuviera con nadie. Mi teoría es que no le interesaba que la gente que queríamos a Teresa y estábamos alrededor de ella, descubriéramos ciertas cosas de él. Entonces, cuanto más lejos, mejor".

Por último, dejó claro que Edmundo quería tener el control sobre Teresa, ya que, "no le venía bien que nos metiéramos en la relación”. Además, la periodista no parecía importarle esta actitud posesiva de su pareja, porque "quería estar con él y no le hacía falta nada más", debido al amor y cariño que le tenía.