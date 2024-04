Luitingo se confiesa sobre su paternidad: "Siempre he tenido ilusión"

La relación de Luitingo y Jessica Bueno no puede ir mejor. Desde que se conocieran en la casa de GH, la pareja no se ha separado. De hecho, el cantante de Operación Camarón dio el paso de trasladarse a Bilbao ciudad en la que reside la modelo junto a sus hijos y a los que también conoce.

Solo los compromisos de trabajo de ambos consiguen que la pareja se separe por unas horas o días, cosa que a ninguno de los dos parece gustarle y que así hacen saber por sus redes.

En esta ocasión ha sido Luitingo el que ha confesado a sus seguidores lo mal que se siente al tener que haber viajado a Sevilla por motivos laborales y sin su "Jessi". Con lágrimas en los ojos, el cantante aparecía en Instagram junto a un emotivo mensaje.

Pero no solo atraviesan momentos complicados cuando están separados. Ahora, la pareja ha contado en su videopodcast cómo están viviendo el hecho de que Jessica no vaya a ser madre con el cantante de Operación Camarón y cómo les está afectando como pareja.

Paternidad

Luitingo ha repetido en varias ocasiones la ilusión que tiene de ser padre en algún momento, pero su novia ya le ha dejado claro que no ampliarán la familia juntos. El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, que no ha tenido la oportunidad de vivir la paternidad, explica cómo se siente al no poder tener hijos con Jessica Bueno. El cantante de ‘Operación Camarón’ se sincera con su pareja y le cuenta sus verdaderos sentimientos acerca de no ser padres juntos. "Siempre he tenido ilusión de ser padre", confesaba el exconcursante de GH VIP.

Jessica Bueno, que ha tenido tres hijos con sus anteriores relaciones, ha explicado en el último programa de 'Un cuento imperfecto' el motivo por el que no puede darle un hijo a Luitingo. Sin embargo, Luis siempre ha tenido la ilusión de ser padre y no puede evitar imaginarse un futuro junto a su novia, ambos rodeados de niños. El sevillano se sincera frente a ella y le confiesa cómo le afecta que no pueda tener su primer hijo con el amor de su vida.

Esta semana, Jessica Bueno y Luitingo quieren centrarse en sus planes de futuro y hablan sobre hacia dónde va su relación. La pareja se sincera como nunca sobre sus sentimientos y al amor que sienten el uno por el otro. Los exconcursantes de 'GH VIP' desvelan cómo les gustaría que fuese su boda y reflexionan sobre el compromiso.