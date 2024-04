Una pareja sorprende con su ruptura en Supervivientes: "Estoy en shock"

Supervivientes sigue regalando momentos de infarto. Expulsión, una pareja que se dice adiós, cambio de grupos e incluso repesca fueron algunos de los momentazos que se dieron en la gala del jueves.

La repescada fue Laura Matamoros, que pugnaba junto a Lorena Morlote, Rocío Madrid, Kike Calleja o Mario González, aunque este último rechazó entrar en la terna.

Su novia, Claudia se quedaba desconsolada en la palapa mientras Laura Madrueño acudía a apoyarla. Sin embargo, lo que no sabía la influencer y extronista era que su novio había tenido oportunidad de continuar su aventura en Supervivientes gracias a la repesca, pero había decidido rechazar la posibilidad de volver a la isla.

Ayer, la concursante descubría cuál había sido la decisión de su novio y su reacción dejaba a todos sin palabras. La joven no acababa de entender lo que había pasado ni por qué Mario había optado por no ser parte de la repesca que finalmente ganó Laura Matamoros.

La reacción de Claudia

Claudia, desde el lugar donde está evacuada por el servicio médico ante sus fuertes dolores de estómago, podía escuchar la decisión que tomaba Mario ante la repesca, de la que decidía no formar parte.

La superviviente, al saber esto, mientras escuchaba las razones que su novio daba para rechazar la posibilidad de tener una segunda oportunidad en el concurso, no podía evitar las lágrimas y su cara de decepción ante la decisión.

“¿Por qué? No lo entiendo", era la primera reacción de Claudia, que se mostraba dolida ante esto, aunque dejaba claro que no le parecía una decisión egoísta: “No, su concurso es el suyo, el mío es el mío, pero me da mucha pena porque era el ganador indiscutible para mí”.

Con la voz entrecortada, explicaba el motivo por el que le hubiera gustado que se quedase: “Es un tío increíble y creo que aquí no ha tenido la oportunidad de ser él, le ha costado adaptarse". Aunque no podía evitar mostrar su incredulidad ante esto: "Ya que estás aquí, ¿cómo que no? O sea, no lo entiendo, le respeto y si no puede más yo voy a estar con él, pero...". Aunque afirmaba que le había sorprendido: "Estoy un poco en shock, es como que estoy entre triste, un poco decepcionada, no por él, pero ya que estaba metido no lo entiendo, nos ha costado mucho, tendré que hablar con él a ver qué le está pasando porque es una oportunidad muy grande".