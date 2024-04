La reconciliación más esperada de Carmen Borrego: su hijo reacciona así al duro ataque de Edmundo Arrocet

Tras protagonizar la portada de la revista 'Diez minutos' asegurando que María Teresa Campos echó de su casa a José María Almoguera y que lo hizo 'espoleada' por Carmen Borrego, Edmundo Arrocet ha vuelto a hablar en '¡De viernes!' y lo ha hecho para arremeter como nunca contra las hijas de la que fue su pareja durante seis años.

Especialmente contra Carmen, a la que ha acusado de dedicar tiempo a su madre, revelando que la recordada presentadora -que falleció en septiembre de 2023- lloraba mucho por este motivo y decía que para querer a sus hijas había que ser su madre.

Además, Bigote ha lanzado una amenaza velada tanto a Borrego como a Terelu Campos, advitiendo que Teresa le contaba todo y si le demandan no tiene problema en ir "hasta el final". "Si esto se corta y ya mañana no empiezan con payasadas, yo no tengo problema en cortarlo porque no tengo ningún interés, pero si ellas siguen yo voy a seguir diciendo porque a mi Teresita me contaba todo. Escuchadme, chicas, todo" ha comentado.

Mejor parado ha salido José María Almoguera, ya que aunque Edmundo se ha reafirmado en que su abuela le echó de casa, sí ha reconocido que Teresa no quería hacerlo porque adoraba a su nieta. Un amor que el cómico no vio entre Carmen Borrego y su hijo, ya que además de asegurar que nunca les vio juntos, ha revelado que el joven tenía siempre la mirada triste porque se sentía abandonado por su madre.

Declaraciones ante las que José María no ha ni siquiera pestañeado. Lejos de desmentir lo que ha contado Bigote, o de salir en defensa de su madre, a la que el ex chileno ha dejado en muy mal lugar, el sobrino de Terelu ha preferido dar la callada por respuesta, sin inmutarse ante los ataques de Edmundo a su familia.

Paola Olmedo, sonriente y relajada

Paola Olmedo continúa volcada en la búsqueda de un apartamento para instalarse con sus tres hijos -el menor, Marc, de 10 meses en común con Almoguera- después de que el casero del piso en el que reside actualmente le haya dado un ultimátum tras negarse a renovar el contrato de alquiler.

Sonriente y tranquila se ha dejado ver de paseo con una amiga por los alrededores de su domicilio muy pendiente de su teléfono, quizás haciendo llamadas a diferentes inmobiliarias para concertar visitas a posibles viviendas. Con pantalones negros y cazadora de cuero al tono Paola se ha mostrado mucho más relajada que en días atrás, completamente al margen del duro trance que atraviesan Las Campos.

Sin contacto con José María, con el que parece que en los últimos días se ha recrudecido la situación porque ni siquiera va por el domicilio conyugal para ver a su bebé y pasear a su perro como hacía tras confirmarse su separación, la esteticien es la que se ocupa ahora de su mascota. Y esta mañana le ha dado un paseo durante el que se educada con unas vecinas, al cruzar de acera para que su animal no ls molestase.