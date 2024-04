Frenan a un colaborador de Sandra Barneda por sus palabras sobre Terelu Campos: "Estaba ingresada en la habitación de tu abuela"

A pesar de que en las últimas semanas se ha especulado con que la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo podría tratarse de un montaje de la pareja para ganar dinero 'rápido y fácil' y pagar la entrada de una casa en la que instalarse con su hijo Marc -que el 4 de junio cumplirá 1 año- y los dos hijos que la argentina tiene de dos parejas anteriores, el nieto de María Teresa Campos ha dado un paso al frente y ha hecho un movimiento que deja claro que su ruptura es definitiva.

Mientras su todavía mujer busca un nuevo hogar después de que el casero del piso en el que reside a las afueras de la capital le haya dado un ultimátum y se haya negado a renovarle el contrato de alquiler, José María también se ha puesto manos a la obra para establecer los cimientos de su nueva vida como hombre separado.

El primero de ellos, como desvela la revista 'Diez minutos' en su portada este miércoles, alquilar un apartamento en el centro de Madrid por el que pagaría unos 1.300 euros al mes. Después de varias semanas residiendo en la casa de una amiga, el hijo de Carmen Borrego se ha instalado ya en su nueva piso de soltero, al que ya ha llevado la cuna y el colchón de su bebé, lo más importante para él en estos momentos. Sin duda, una prueba evidente de que por el momento la palabra reconciliación o segunda oportunidad no pasa por su cabeza ni por la de Paola.

Como asegura la citada publicación, la pareja todavía no habría firmado el divorcio pero sí habrían llegado a un acuerdo sobre la custodia del pequeño Marc, que vivirá con su mamá y al que su padre podrá ver fines de semana alternos.

Pasos al frente por parte de José María y Paola que evidencian que de montaje nada y que su separación es definitiva, por lo menos por el momento. Sin embargo, fiel a su discreción y cumpliendo con su promesa de no hablar más ni sobre su ruptura ni sobre su distanciamiento de su madre -en el punto de mira por los ataques de Edmundo Arrocet- el sobrino de Terelu Campos hace oídos sordos a las preguntas de la prensa y no confirma ni desmiente ninguna de las informaciones que han trascendido en las últimas horas.

La respuesta de un colaborador de Así es la vida

Los colaboradores de ‘Así es la vida’ valoraban la noticia y dudaban de que el hijo de Borrego se pudiera permitir ese dinero de alquiler. Su prima, Alejandra Rubio, se mostraba muy clara: “Yo no creo que esté viviendo en un piso de 1.300 euros, porque es un dineral. No creo que todos los pisos de esa zona valgan ese dinero, igual vale un poco menos. Otra cosa es que lo comparta con algún amigo o amiga, no lo sé, no tengo ni idea, aunque en principio se va a vivir solo”.

Además, la colaboradora tuvo un pequeño rifirrafe con Antonio Montero, que cree que José María no se espera que se publicasen todas las declaraciones que finalmente salieron arremetiendo con su madre.

“Pero ¿Con quién se pensaba José que estaba hablando?”, le decía Alejandra. “Pues con el mismo que tu tía muchas veces o tu madre cuando titularon que estaba ingresada en la habitación de tu abuela…”, le contestaba Montero visiblemente alterado. “Frena un poquito, Antonio, vamos a relajarnos un poco”, le espetaba la colaboradora de ‘Así es la vida’ en directo.