La novia de Ángel Cristo aterriza en Honduras con un impactante mensaje sobre su familia: "Se va a quedar en shock"

Uno de los momentos que los concursantes de Supervivientes esperan con más ilusión es la visita de sus familiares. Maridos, madres, hermanos que durante al menos 3 meses, están sin ver a los supervivientes y que cuando se produce el ansiado reencuentro las lágrimas y las risas son imposibles de reprimir.

Si hay un concursante que está marcado sin duda esta edición ese es Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey y el malogrado domador Ángel Cristo, es uno de los protagonistas de la edición al haber tenido sonados encontronazos con varios de sus compañeros de aventura.

Sin embargo, el reality parece darle una tregua y pronto recibirá la visita de su novia Ana, que promete aterrizar en Honduras con un contundente mensaje de la familia del concursante. Recordemos que después de que destapara la mala relación que tenía con su madre, Bárbara Rey, nada volvió a ser igual.

Contundente mensaje

Sorpresa mayúscula la que se va a llevar Ángel Cristo Jr. esta noche durante 'Conexión Honduras', que esta semana ha cambiado su día de emisión al miércoles y promete regalarnos un programa repleto de emociones, sin duda marcado por la visita de la novia del concursante más polémico de esta edición, Ana Herminia.

Ya en Honduras dispuesta a revolucionar a los Cayos Cochinos, la 'nuera' de Bárbara Rey ha protagonizado el 'última hora' de este martes al revelar a Laura Madrueño qué le va a contar en tan solo unas horas a Ángel y qué opina de sus compañeros.

"Se va a quedar en shock, va a ser emocionante, precioso. Ambos lo necesitamos. Necesito transmitirle que en España tiene una familia alucinante. Que le apoyan, que le quieren, que están para él. Me muero por verlo, abrazarlo, comérmelo", ha asegurado feliz ante su inminente reencuentro, en el que no dudará en dar fuerzas a su novio contándole el apoyo que tiene fuera.

Como afirma, está viendo a Ángel "estupendamente, súper feliz" y cree que es normal que saque ese "toque de villano" tras los enfrentamientos que ha tenido con muchos de sus compañeros. Ana Herminia está feliz de que en los últimos días, tras el cambio de grupos, el hijo del domador se haya acercado a Aurah Ruiz y Blanca Manchón: "son dos guerreras, dos jabatas, y creo que le va a venir muy bien". Un trío al que le gustaría que se uniese Laura Matamoros, que todavía no ha convivido con su novio y con la que cree que podría llevarse bien.

Sin pelos en la lengua, Ana ha criticado duramente a los concursantes que cree que más daño han hecho a Ángel, al que parece dispuesta a contar todo lo que piensa de sus compañeros. ¡Y no deja títere con cabeza! De Carmen Borrego ha dicho que es "la gran estafadora de España"; de Kike Calleja, que es el "ve, corre y dile de la edición, que está por todas partes sin decir nada". De Gorka que es un "inmaduro y le falta una personalidad un poco más fuerte", y de Miri Pérez, que "demasiada paciencia" ha tenido su chico porque "no es una mosca cojonera, es un abejón que cansa y agobia".

Especialmente dura se ha mostrado con Arantxa del Sol, para ella la "decepción absoluta" del reality. "Me partió el alma ver los ojos de Ángel en aquel momento en Palapa, esa ilusión que tenía por verla y luego esa tristeza enorme... y los ojos de ella llenos de rencor por creerse a personas que no tenía que haberse creído" ha rememorado, haciendo referencia a las cosas que Kike Calleja le contó a la modelo que su amigo Ángel había dicho sobre ella, como que era "un mueble", que "no hacía nada" o que "ojalá la echasen".

"Aquí llegó la leona" ha concluido, dejando claro que no tiene "ningún tipo de miedo" de enfrentarse a quien haga falta esta noche, cuando se reencontrará no solo con Ángel sino también con el resto de supervivientes.