Isa P pasa por quirófano para un retoque estético de cara a verano: "Hay que lucir tipazo".

Isa Pantoja sigue mostrando su faceta más de influencer con consejos de belleza, moda. También mantiene a sus seguidores actualizados acerca de la reforma de su casa que está llevando a cabo de forma conjunta con su pareja, Asraf Beno. Las últimas imágenes que compartió eran del diseño de la cocina y el estilo moderno y con electrodomésticos integrados con los muebles.

La hija de Isabel Pantoja, con la que apenas mantiene relación, se ha apartado de forma permanente de los focos televisivos, centrándose en su carrera de influencer, en sus estudios y en su familia, el pilar más importante para ella. En su cuenta de Instagram acumula más de 700 mil seguidores a los que va informando sobre su estilo de vida y también de cosas más íntimas como son los retoques estéticos.

En su última publicación compartió la última intervención a la que se ha sometido, pensando ya en el verano. En colaboración con una prestigiosa clínica de Madrid, Isa Pantoja ha informado a sus seguidores sobre el retoque al que se ha sometido y en qué consiste. "Hoy quiero compartir un nuevo truco beauty para lucir tipazo este verano. Y es que amigos, ya estamos en la cuenta atrás. No hay milagros, pero si hay cositas que nos pueden ayudar", mencionaba Pantoja.

Además de estas intervenciones, Isa, por lo que muestran redes sociales, mantiene una dieta muy equilibrada y procura visitar al gimnasio en varias ocasiones durante la semana. Sin embargo, y como ella menciona, estos retoques pueden potenciar todo el trabajo hecho durante el año.

"Yo he descubierto un tratamiento perfecto para complementar. Y es esto que os voy a dejar por aquí. Son infiltraciones de un cóctel lipolítico que simplemente, sirve para combatir esos pequeños cúmulos de grasa", explicó sobre su intervención. Se trata de una serie de pinchazos que se producen en la parte baja del glúteo y con los que se consigue reducir el doble pliegue que se puede generar por exceso de grasa.

Una intervención mínima, pero para la que se necesita un seguimiento médico adecuado, como señala Pantoja. "Por supuesto, me estuve asesorando y mis doctores de la clínica me dijeron que me lo iban a aplicar en la parte de la banana, es decir, en la parte más bajita del glúteo y no duele nada. Evidentemente, también ayudan a reafirmar la piel".

De esta forma explicó Isa Pantoja la intervención a la que se ha sometido y, como ha afirmado en anteriores ocasiones, no ha sido la única por la que ha pasado en los últimos años.