Hacienda te devuelve 1.500 euros si tienes tres hijos y cumples este requisito (además de los 1.200 euros por ser familia numerosa)

Llega el momento de hacer la declaración de la renta y empiezan las dudas. Cada año, las familias se enfrentan con temor al momento de revisar el pago de los impuestos con Hacienda. Además del dinero que uno gana, hay que estar pendiente de las desgrabaciones a las que puedes tener derecho tú o tu pareja. Si encima tienes hijos, las cosas que hay que tener en cuenta se multiplican. Por todas estos inconvenientes, es muy importante mantenerse informado sobre las novedades en la declaración de la Renta o, si lo prefieres, contar con el asesoramiento de un experto.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración es que la comunidad autónoma en la que residas y tributes tiene sus propias deducciones fiscales. Por ello, si estás al tanto, puedes beneficiarte por cosas muy diferentes como por pagar el alquiler de tu vivienda, por cuidar de tus hijos o por vivir en una zona en riesgo de despoblación.

En Asturias, por ejemplo, los padres con hijos al cargo menores de 26 años perciben 300 euros si tienen uno y 900 si tienen dos. Explicado de otra forma, te dan 300 por el primero y 600 por cada uno a partir del segundo hijo. En el caso de una familia con tres hijos, los padres recibirían 1.500 euros si hacen la declaración de manera conjunta o 750 euros cada unos si lo hacen de manera individual. El problema de este beneficio fiscal es que tiene requisitos. Para percibirla, es necesario que la suma de las bases imponibles general y del ahorro, no supere las siguientes cantidades:

35.000 euros en tributación individual .

en tributación individual 45.000 euros en tributación conjunta.

Esta deducción no está reñida con la ayuda para familias numerosas que da el estado y que llega hasta los 1.200 euros (100 euros al mes) para una familia numerosa que no sea considerada de categoría especial. Lo bueno de esta ayuda es que no tiene requisitos económicos, da igual lo que ganes. En Asturias, como novedad desde este año, las familias con dos hijos pueden tener también una deducción similar a la que da el Estado, pero de 1.000 euros (2.000 para las familias numerosas de categoría especial). En este caso, tampoco hay requisitos económicos.