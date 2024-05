La nueva cara de Luitingo después de pasar por una operación estética: "No me reconoce".

Luitingo ha dado una sorprendente noticia a todos sus seguidores y, en especial, a los de su novia Jessica Bueno. El cantante ha comunicado en las redes sociales de su pareja que se ha sometido a una operación estética para embellecer su rostro y hacerlo más masculino. Así lo ha explicado, mientras bromeaba en redes sociales. "Tenía que contar lo que me acaba de decir el nuevo Luis, ¡venga, dilo!", empezó diciendo.

"Que ahora mismo soy José Manuel, ya no soy José Luis, y he tenido que coger el móvil de la Jessi para hacer una storie porque ya mi móvil no me reconoce la cara", añadió en tono de burla, explicando que con la operación se ha quitado un peso de encima que tenía desde hace años.

"La gente cuando me dé dos besos que sepa que esta no es mi cara, soy otro; esto no es un filtro, es mi cara. Siempre he sido un niño con la cara alargadita y muy fina, entonces no tenía marcadas ciertas formas que me gustaban. Tengo 33 años y tenía el rostro como ‘desprendido’ de esas zonas. Iré enseñando cositas para que vayáis viendo que queda genial y muy natural".

Por último, también quiso agradecer al equipo médico y a la doctora que le realizó la intervención, detallando que no ha tenido ningún problema y que todo ha salido según lo planeado. "Es una profesional y lo hace todo supernatural. Nada de dolor y resultados naturales".

Planes de futuro

Pocos días antes de la intervención, se vio a la pareja realizando uno de los planes más divertidos que han tenido. Ha sido durante la presentación de la última película infantil estrenada, 'Amigos imaginarios', presentada en los cines Kinépolis de Madrid durante el pasado sábado cuando Jessica y Luitingo han decidido llevar a cabo su mejor plan de ‘novios’. Dejando a sus pequeños en casa y disfrutando de una velada sin hijos, ambos han decidido aparcar por un día su faceta de padres acudiendo en solitario a esta película.

Jessica Bueno publicaba las fotos en solitario con Luitingo en su cuenta de Instagram con una promesa futura para sus hijos: “En la premier de la nueva peli familiar 'Amigos Imaginarios'. Nos gustó muchísimo, el fin de semana que viene llevaré a mis peques a verla”, escribía en su último 'post'. En este evento la pareja pudo presenciar como otros asistentes llevaban a sus pequeños a la filmación de esta película familiar, como es el caso del hijo de Makoke, Javier Tudela, que sí que acudió con sus pequeños.

Jessica Bueno ha sido más concreta y ha explicado las dificultades en las que se han encontrado como pareja al trabajar juntos: “Le meto un poco de presión porque había momentos que solo teníamos que mirarnos y él se pone tan nervioso que empezaba a hablar y yo, ‘por favor, ya, céntrate’”, explicaba de su exigencia para con su novio.