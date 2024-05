Desvelan los motivos por los que un concursante pide abandonar Supervivientes: "Un grito de desesperación"

La actual edición de Supervivientes está siendo una de las más accidentadas que se recuerdan. El concurso ha experimentado dos abandonos prematuros debido a recomendación de los médicos. El número ha podido ascender debido a accidentes que se han producido, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha sumado el tercero de los abandonos.

Primero fue Zayra Gutiérrez, hija de José María Gutiérrez y Arantxa de Benito, que por unas complicaciones médicas tuvo que dejar Honduras a los pocos días de llegar. El culpable de todo fue una hernia en la espalda que le impedía estar en la isla de forma normal. Su continuidad en el programa podría haber agravado el problema por lo que los médicos optaron por recomendarle el abandono para que comenzase con la recuperación lo antes posible.

Pocas semanas después se vivió un momento muy similar con una de las grandes favoritas. Carmen Borrego, principal atractivo de la edición, decía adiós al concurso también por recomendación médica. Después de sufrir mareos, desmayos y falta de fuerzas para afrontar las pruebas, el parte médico reveló que no podía seguir concursando, por lo que abandonó Honduras de vuelta a Madrid.

Las causas del abandono de un nuevo concursante

Al contrario que en las dos ocasiones anteriores, en este caso las causas médicas nada tienen que ver en el posible abandono de un nuevo concursante. Arkano ha sido el último en dar la voz de alarma y activar el protocolo de abandono. El rapero ha llegado a un punto de no retorno en el que la cabeza le ha dicho basta y ha señalado que las ganas de seguir en el programa le han abandonado.

"No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite. Ya está. Que no quiero. Es tiempo perdido para mí estar aquí y es tiempo que no vuelve. Quiero hablar con el programa para que me digan cuánto tengo que pagar de penalización para irme de aquí. Joder, qué mierda es esto. No quiero estar aquí, no puedo. No puedo, me quiero ir. Esto es un infierno", expresó el concursante.

Desde otros programas de la cadena han intentado explicar sus motivos y cómo ha podido llegar Arkano a ese punto de desesperación. "Su reflexión va más allá del concurso. Su reflexión es que creo que ha pasado su particular infierno, pero cuando tú te plantas en medio de ‘Supervivientes’ delante de una cámara y dices ‘quiero ir a terapia’ es que has pasado un proceso básico y fundamental", exponía Isabel Rábago posteriormente a que Joaquín Prat hiciese una reflexión.

"Es un grito de desesperación tan desgarrador que es imposible no empatizar con él. Él ha dicho ‘hasta aquí he llegado, ya sobro, necesito a los míos’. Dice que quiere ir a terapia. Yo, ante un grito tan desgarrador, lo primero es que no hubiera ido a ‘Supervivientes’ nunca y creo que hay concursantes que se merecen que se les escuche cuando piden salir de ahí", señalaba el presentador.

Desde Supervivientes se le ha dado la opción Arkano de pensárselo durante 48 horas, mientras que su madre está viajando a Honduras para animar al concursante e intentar levantarlo moralmente después de 70 días en el programa. El jueves se conocerá el veredicto definitivo, descubriendo si el programa cuenta con un concursante menos o no.