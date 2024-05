Reencuentro en El Hormiguero: el polémico invitado de lujo que regresa al programa varios años después.

El éxito de El Hormiguero es uno de los mayores triunfos de la televisión en España. El programa dirigido por Pablo Motos arrasa en las audiencias de la noche de lunes a jueves y ya no solo por su formato dinámico y con mucha variedad o por sus alegres colaboradores, los invitados son gran parte de ese triunfo.

A la cabeza del programa está un Pablo Motos que, pese a que las redes sociales se suelen echar encima de él, también cuenta con una legión de seguidores conseguidos a base de humor y de sus opiniones, que en muy pocas ocasiones se guarda para él. A su lado, Trancas y Barrancas, las inseparables hormigas ponen el punto cómico al programa con comentarios graciosos que se meten con el propio Motos o incluso con el invitado, todo desde el respeto, eso sí.

Y es que, hoy en día, no hay actor, actriz, cantante, deportista o político que no haya pasado por el programa. Pero no solo a nivel nacional, las grandes estrellas del panorama mundial también visitan el programa cuando están en España. Motos ha conseguido que para promocionar algo, El Hormiguero sea un escaparate indispensable, es decir, casi parece que son los propios invitados los que piden ir al programa, y no al contrario.

El invitado más especial del año

Muchas son las celebridades que han pasado por el plató de El Hormiguero. Desde presidentes hasta actores y cantantes. Pablo Motos ha hablado con las grandes celebridades del mundo, pero hay una que ha marcado el programa sin ninguna duda. Una celebridad que hizo que el plató de El Hormiguero se trasladase hasta Londrés para tenerlo de invitado.

Se trata de, nada más y nada menos, que de Will Smith, una de las mayores leyendas de Hollywood y que en los últimos años está atravesando por un proceso de rechazo por su escándalo en la gala de los Oscar. Smith lleva años sin aparecer en el programa y volverá a juntarse con su gran amigo Pablo, con el que tiene muy buena sintonía.

La próxima semana el actor estará en El Hormiguero en la que se espera que sea una de las entrevistas del año en la televisión nacional.