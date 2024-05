Los secretos de Isabel Pantoja desvelados en la carcel por Mayte Zaldívar: "Hablaba muy prepotente".

Los secretos siguen apareciendo en la disputa en la lejanía entre Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar. Todo estalló en el momento que salió a la luz las supuestas memorias que estaría preparando Julián Muñoz y en las que explicaría secretos y asuntos nunca contados del caso Malaya. Esto implicaría desvelar nuevos asuntos de Isabel Pantoja, pareja por aquel entonces del alcalde de Marbella, que cumplió condena por el caso.

Es por eso que Isabel tendría recelo de lo que se pueda llegar a contar en el escrito y que le incumba. Las últimas novedades de la disputa han llegado por boca de una tercera persona, una mujer que compartió celda con Mayte Zaldívar y que afirmaba conocerla de primera mano. "Cuando entró no venía muy bien, entró mal porque dejó fuera a los hijos. Empezamos a coger confianza, ella me miraba como una hija y yo a ella como una madre", empezó señalando sobre la entrada de la pareja de Julián Muñoz.

"Los abogados le pedían un montón de dinero y no podía hacer frente a todo porque tenía hijos, tenía a su padre que también le mantenía ella", continúa diciendo sobre los problemas de dinero que acosaron a Zaldívar durante su estancia en la cárcel. Llegó a tal punto de agobio con las deudas que tuvo que pedir dinero prestado a sus compañeras, un dinero que nunca vieron de vuelta.

"Fueron 13.800 euros. Poco a poco nos lo iba a devolver, pero no ha sido así. Sé que ha vendido su casa, que le va bien y se ha aprovechado de nuestra amistad", afirma sobre la cantidad de dinero que pidió de préstamo. "Ella se sentía diva y no puedes en una prisión donde hay 150 mujeres. Yo le he quitado de muchos conflictos. No tienes derecho a tratarlas como si fueran animales. Era impulsiva y mandona".

Sobre Isabel Pantoja tampoco se callaba nada. Afirmó que la llamaba "la gitana" y les contaba asuntos sobre los años de Marbella. "Ya había dudas porque ya era más continuo que la Pantoja iba a Marbella y tenía dudas. Le echaba la culpa a ella, total". Para Julián Muñoz también tenía palabras y no eran buenas. "Ahora la veo de digna estando con él, ¿perdona? Cuando tú has hablado... yo sé por dónde van los tiros", finaliza.