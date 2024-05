El gesto de Paloma Cuevas tras el anuncio de boda de Enrique Ponce y Ana Soria: 'Sí quiero'

Cuatro años después de comenzar su historia de amor, Enrique Ponce y Ana Soria podrían estar a punto de dar un paso más en su relación. Según ha revelado la revista 'Diez minutos', la pareja -que lleva una vida tranquila y lejos del foco mediático en Almería- ¡se casa! Un 'sí quiero' que estarían preparando ya y que tendría lugar en la primavera de 2025.

A pesar de que ambos son muy religiosos, el torero ya pasó por el altar con Paloma Cuevas, por lo que su boda se celebraría por lo civil en una ceremonia íntima en la tierra natal de la joven abogada. Y es posible que poco después hagan una gran fiesta con sus familiares y amigos en la finca que Ponce tiene en Jaén, La Cetrina.

Una gran noticia que sin embargo, no sabemos si para despistar, Ana ha desmentido al programa de Telemadrid 'Juntos': "Una vez más ya saben más que nosotros. Estamos pasando del tema porque es una con otra" ha asegurado.

La última aparición de la pareja se produjo el pasado fin de semana, cuando Ponce regresó a los ruedos en la localidad francesa de Nimmes tras su inesperada retirada en 2021. Acompañada por sus padres, la almeriense vibró con la reaparición de su novio, que tuvo varios detalles de lo más significativos con ella que habían pasado desapercibidos hasta ahora.

Y es que no solo le brindó un toro y le tiró la montera con gesto galante -algo que Ana agreció emocionada con su mejor sonrisa- sino que además dibujó en el albero con su pie la inicial del nombre de su amor, A, como solía hacer en cada una de sus corridas antes de su adiós a los toros, cuando la pareja estaba en el ojo del huracán por lo reciente de la separación de Enrique y Paloma Cuevas, que por su parte también estaría preparando su boda con Luis Miguel.

Un romántico gesto con el que Ponce ha demostrado una vez más lo enamoradísimo que está de Ana, con la que en unos meses podría darse el 'sí quiero'.

Estrella Morente, de su admiración por Luis Miguel, a su cambio de actitud al preguntarle por Enrique Ponce

Íntima amiga de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, Estrella Morente ha reaparecido horas después de que saliese a la luz que el torero estaría preparando su boda con Ana Soria. Acompañada por su hermana Soleá, la cantante ha protagonizado la charla 'Heredar el flamenco: comprender el pasado para dar forma al futuro', en la que muy emocionada ha hecho un repaso por el gran legado que le dejó su padre, el inolvidable artista Enrique Morente, fallecido en 2010.

Un acto en el que Estrella ha tenido que enfrentarse a las preguntas sobre el gran momento personal que atraviesan sus compadres -ya que Paloma y Ponce son padrinos de su hijo Curro-, aunque no ha pasado desapercibido su cariño al hablar de la gran pareja que hacen la diseñadora y Luis Miguel, con el que se ha deshecho en halagos, y su cambio de actitud con el posible 'sí quiero' del diestro y su joven novia almeriense.

Hablando de fusiones musicales, la mujer de Javier Conde ha dejado entrever que en algún evento privado ha tenido la oportunidad de cantar con el mexicano, al que no oculta que admira profundamente: "Entre amigos pasan muchas cosas bonitas, reuniones inolvidables con gente a la que queremos mucho entre los que están Paloma y Miki" -el nombre con el que llama cariñosamente a Luis Miguel- "son gente tan entrañable y de verdad que cuando se dan, lo hacen a corazón abierto y la verdad es que hemos tenido, he tenido la oportunidad de compartir con uno de mis ídolos, Luis Miguel. Siempre lo he admirado muchísimo" ha confesado.

"Luis Miquel después de Frank Sinatra para mí es una de las voces más importantes que hay en el panorama musical actual, creo que es de una, independientemente de que es un personaje muy conocido, alguien que llama la atención porque tiene una chispa, una estrella auténtica dentro de él, pero le admiro porque su voz, escuchar su voz de cerca no tiene parangón con nada, escuchar a Luis Miguel es como escuchar a los ángeles. ha sido muy especial compartir con él cosas bonitas" ha añadido con una gran sonrisa, confirmando la especial relación que mantiene con el novio de su íntima amiga Paloma.

Muy diferente ha sido su reacción cuando le hemos preguntado por los rumores de boda entre Ponce y Ana Soria: "Yo me he atrevido a hablar de Miki en este caso, de Luis Miguel, porque estamos hablando del artista, del genio, del maestro de la canción que no se puede cantar mejor. Pero en las vidas personales, las bodas, bautizos y esas cosas, que hable cada uno, yo estoy aquí para hablar de arte si me lo permites" ha sentenciado tajante, dejando claro que no piensa pronunciarse sobre la relación del torero y la joven abogada.