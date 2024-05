Moisés desvela lo que ocurrió tras la entrevista en El Hormiguero con Óscar: "Me fui solo"

La alegría de un bote en Pasapalabra lleva siempre aparejada otra sensación agridulce: la de la despedida, especialmente por el concursante que no se ha llevado el premio. Óscar ha entrado en el Olimpo del programa al completar El Rosco y llevarse 1.816.000 euros. Sin embargo, eso supone su propio adiós tras 157 programas y también el de Moisés, en su caso después de 245.

Los dos han demostrado su compañerismo con el abrazo en el que se han fundido, en el momento de euforia y un poco después, cuando se han intercambiado unas bonitas palabras de elogio y felicitación. Moisés no se va con las manos vacías, sino con un premio acumulado de 162.000 euros y, además, la profunda huella que ha dejado en los espectadores y en Pasapalabra.

El riojano ha reconocido que su paso por el concurso ha sido “una fiesta diaria”. “Casi un año ha durado este sueño”, ha confesado, cada vez más emocionado. Como él mismo ha comentado, “la vida sigue” y aquí deja “una casa”. “Os voy a echar de menos”, ha dicho antes del emotivo abrazo que se ha dado con Roberto Leal.

Por su parte, Óscar le ha mandado un mensaje muy especial en el que le da las gracias por todo lo que han vivido juntos en Pasapalabra. El madrileño destaca que ha podido darle muchos abrazos en los que el riojano le ha transportado calor y compañerismo, haciendo muy fácil concursar con él.

“No sé si te he confortado lo suficiente”, le dice Óscar, que tampoco sabe si tiene que hacerlo. Juntos han formado una pareja histórica en Pasapalabra, cada uno sacaba lo mejor del otro a nivel competitivo, y Óscar señala todo lo bonito que han compartido en las pausas, en las comidas, o en los momentos previos a las grabaciones.

Lo que pasó tras el Hormiguero

El día que se emitió el programa en el que óscar ganaba el bote los dos concursantes fueron entrevistados en El Hormiguero. Pablo Motos quería saber cómo vivían esa experiencia. Moisés revelaba la "ley de la cucaracha": "Si ves una en casa, va a haber más". Extrapolado, cree que si sale una pregunta de un tema, saldrán más sobre esa temática. Además, contaba la anécdota que le ocurrió en el campo del Alfaro, viendo un partido de fútbol. Había un jugador "alto, flaco y malo, lo cambiaron y se encaró con la grada", ha recordado. Él le gritó: "¡Galabardo!". Toda la gente se giró hacia él preguntándose lo que le había llamado. "Desde entonces, esa palabra es de uso habitual", decía entre risas.

Más allá de la entrevista, el riojano recuerda en una entrevista concedida a TVR Rioja Televisión que, tras la emisión del programa, "regresaba al hotel solo y se emitía el programa en el que perdía". Pero, "me vino bien soltar toda la adrenalina que tenía y dormí bien y a volver a Alfaro a la vida real que tengo", cuenta. "Me encontré mucho cariño de la gente, y me decía que yo había sido su ganador", cuenta. Además, asegura que ha recibido muchos "mensajes de apoyo. Si hubiese ganado igual, no creo que tanta gente me habría felicitado".