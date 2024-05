Fabiola Martínez sorprende con esta inesperada confesión sobre la salud de Bertín Osborne: "Ni idea de cómo está el señor"

El bombazo de la nueva paternidad de Bertín Osborne ha sacudido al mundo rosa y también a su entorno más cercano. Su exmujer Fabiola Martínez fue vista comiendo en un restaurante madrileño con Alejandra Osborne, hija del cantante. Los comentarios no se han hecho esperar al hacerse públicas las imágenes de la venezolana, quien lucía un semblante más serio de lo que acostumbra.

Tras conocerse que el cantante estaba esperando un hijo con la última ilusión que se le conocía, las preguntas a su exmujer Fabiola Martínez, sobre la última hora del cantante no han hecho más que sucederse.

Además de las incendiarias declaraciones de Bertín sobre su relación con la paraguaya y su reticencia a reconocer al bebé de la esteticista, los problemas de salud del cantante han sido otra de las comidillas de la crónica rosa.

Una de las personas más cercanas al cantante y que de manera recurrente ha tenido que hacer frente a las polémicas declaraciones del cantante sobre la infidelidad y el embarazo de Gabriela Guillén es Fabiola Martínez, exmujer del cantante y una de las que ha tenido que hacer frente a todas las informaciones sobre el presentador.

Sin duda, la última hora sobre su estado de salud ha sido el último tema sobre el que han preguntado a la venezolana y su reacción al escuchar la pregunta no ha dejado indiferente a nadie.

Inesperada reacción

Fabiola ha sido una de las protagonistas del último acto de 'Fundación Inocente' y se ha mostrado cercana con la prensa a la hora de hablar de cómo se encuentra su corazón y si tiene planes de volver a enamorarse. Eso sí, cuando le preguntan por el estado de salud de Bertín Osborne tras las últimas informaciones, esta ha sido su reacción.

"Ni idea de cómo está el señor", se apresuraba a exclamar la venezolana al escuchar la pregunta.

En el foco mediático

Con semblante serio y cara de preocupación, Fabiola Martínez reaparecía junto a Eugenia Osborne en el último reencuentro que ambas han tenido, tal como recogen las imágenes captadas por Europa Press y de las que se ha hecho eco ahora la revista 'Semana' en su portada.

La cuenta atrás para el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén y la reacción de Bertín Osborne así como las últimas declaraciones que ha dado para la revista 'HOLA' les ha colocado a todos de nuevo en el foco mediático. El presentador de ''Mi casa es la tuya' ha dejado clara su postura y ha sido contundente: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre".