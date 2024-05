Carmen Borrego acusa a Ángel Cristo Jr. por su actitud camino a 'Supervivientes': "La tripulación le llamó la atención"

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr. de 'Supervivientes 2024' sigue estando presente en los contenidos en muchos programas de la parrilla de Telecinco. 'Así es la vida' también ha tratado este viernes este hecho con una Carmen Borrego que acusó al hijo de Bárbara Rey de "saltarse las normas" en el avión que cogió camino a los Cayos Cochinos de Honduras.

"Yo estando presente se le ha llamado la atención en repetidas ocasiones por la tripulación porque se salta las normas", aseguró la colaboradora del programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

"En los aviones no se va a la playa (eufemismo de ir a fumar) porque está prohibido pero él sí va a la playa, se le advierte repetidas veces y él hace lo que quiere, a mí no me hace gracia", continuó explicando Borrego en el espacio vespertino de Telecinco.

Estas palabras de Carmen Borrego se produce después de que Ángel Cristo Jr. protagonizase un tenso aterrizaje en España tras ser expulsado disciplinariamente por la organización de 'Supervivientes' por saltarse los límites físicos del programa. El hijo de Bárbara Rey llegó con su tridente y una actitud muy seria al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, llegando incluso a embistiendo a algunos de los medios de comunicación que le preguntaban por diversos motivos.

Dicha llegada también ha sido comentada en 'Así es la vida'. "La llegada de Ángel ha sido más cómica que la tuya", le espetó Makoke a Carmen". "Es más que yo en todo, es mejor superviviente... Pero si ha metido el palo en el avión es que hace lo que quiere en los aviones, yo lo he vivido", le contestó Borrego.