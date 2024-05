Giro inesperado en Supervivientes: Blanca Manchón atrapada en Honduras tras ser expulsada

Supervivientes encara su recta final. Tras la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo, por haber superado los límites del concurso y deambular durante horas por zonas vetadas para los concursantes, ayer se celebraba gala de expulsión.

Con Aurah y Blanca Manchón en la cuerda floja, la audiencia se decantaba por salvar a la canaria y poner fin a la aventura de la deportista en el reality.

Sin embargo, puede que el concurso de la andaluza aún tenga recorrido tras la expulsión del hijo de Bárbara Rey.

Ahora, con una plaza libre en la final, Blanca podría tener una nueva oportunidad de seguir en el concurso y asegurarse una plaza en la final.

Se cancela la expulsión

Tras escuchar su nombre como expulsada de la noche de este jueves, Blanca Manchón, como ocurre con cada concursante que es eliminado por la audiencia, pondría, en condiciones normales, rumbo al hotel en el que se da esa esperadísima ducha de agua dulce, se mira por primera vez a un espejo tras su aventura, y se da un banquete a todo lujo. Pero no ha sido así.

Esta vez, la concursante elegida por la audiencia para abandonar los Cayos Cochinos no lo ha hecho, ni lo va a hacer, al menos de momento.

Para sorpresa de todos, la deportista se montaba en una barca y llegaba a otra playa, concretamente a Olimpo (que ya no existe tras la unificación de las playas). Ella, totalmente descolocada y saco en mano, se preguntaba: "¿Qué pasa? Estoy flipando". Entonces Jorge Javier le soltaba la bomba: "¿Y si te dijera que tu aventura no ha terminado todavía?", a lo que ella respondía: "Ay, la marimorena, ¿como que no? Los pelos de punta, yo me veía ya comiendo torrijas".

Entonces, el presentador le explicaba lo que estaba ocurriendo: "Playa Corinto (la nueva playa en la que vivirán sus compañeros) está muy cerca, si desde hoy hasta nueva orden consigues vivir ahí sin que tus compañeros te descubran, volverás a la playa, aunque en una situación un tanto especial que descubrirás el domingo en Conexión Honduras". El domingo, por tanto, el programa explicará qué sucederá con la concursante.

Todo esto ocurre tras haber quedado una plaza 'libre' por la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo, por lo que en lugar de llevar a un nuevo concursante a Honduras que partiría con demasiada ventaja ante sus compañeros, que ya están en la recta final, la organización ha decidido dar una segunda oportunidad al eliminado de esta semana, en este caso Blanca Manchón.