Adiós a la plaga de polillas en el dormitorio: la cuchara que hay que dejar en la ventana

A medida que suben las temperaturas, nuestras casas se llenan de insectos y esto puede llegar a ser problemático, además de simplemente molesto. De hecho, si los insectos ponen huevos en nuestras casas, deshacerse de ellos puede ser muy difícil. Por eso estamos aquí hoy para ayudarte a solucionar este problema tan extendido revelándote un truco que viene directamente de los expertos.

Ni siquiera los amantes de los animales quieren tener insectos deambulando por sus casas. Hormigas, cucarachas, avispas y mosquitos son sólo los más comunes, pero hoy en día muchas personas tienen sus casas invadidas por polillas de la comida. También conocidas como polillas, polillas de la harina, polillas de los alimentos y polillas de los molinos, este insecto no es malo para la salud, pero puede costarte mucho dinero. De hecho, si estas mariposas ponen huevos en nuestra despensa, podemos tirar todo lo que no esté bien cerrado. Piensa que las hembras de estos animales pueden poner hasta 400 huevos por semana.

María González Falcó

Por eso es bueno documentarse y armarse para erradicarlos cuanto antes. Cuando se trata de alimentos, muchas personas evitan los productos químicos. Por eso, con este artículo queremos explicar un truco realmente eficaz y sorprendente.

¿Polillas en tu dormitorio?

Si ves que tu casa está llena de polillas alimentarias, no te alarmes, ármate de paciencia y busca en tu despensa cuatro ingredientes. Pon en un cazo el zumo de un limón, medio vaso de vinagre y medio vaso de agua. Llévalo todo a ebullición y añade dos hojas de laurel. Espera a que la solución esté tibia, fíltrala y viértela en un vaporizador. Para terminar, añade tres gotas de aceite esencial de hierba limón y agita el frasco.

Este agradable aroma hará que las polillas de los alimentos huyan a toda prisa: utiliza la solución recién preparada para limpiar tus estanterías. De este modo, ya no verás las polillas y también podrás eliminar eficazmente los huevos puestos, que son casi imposibles de ver.

Dónde encontrar los huevos de polilla

No hace falta que protejas tu despensa recurriendo a costosos pesticidas. Sin embargo, para hacerlo eficazmente, también tendrá que eliminar los huevos que seguramente ya han puesto. Como ya hemos dicho, son casi imposibles de ver a simple vista. Si quiere dormir tranquilo, revise bien los envases de los alimentos. En particular, no pase por alto los de arroz, pasta y harina, pero también los paquetes de azúcar y los piensos para pájaros y roedores. Rocía la solución previamente preparada en un paño suave y limpie los envases con cuidado y suavidad para eliminar los huevos de una vez por todas. Los controladores de plagas recomiendan utilizar este remedio periódicamente para solucionar el problema de raíz: más vale prevenir que curar.