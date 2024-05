Kiko Matamoros sorprende al hablar de su paternidad con Marta López Álamo: "Un hijo con la mujer que más he querido"

Tras 5 años de criticado noviazgo y un paso por el altar, Marta López Álamo y Kiko Matamoros continúan con su relación al margen de los comentarios que han tenido que soportar. Comentarios en los que se cuestionaban los verdaderos intereses de la modelo en el televisivo, así como la diferencia de edad que a ambos los separa. A pesar de las dudas sobre su relación, lo cierto es que ambos han sabido hacer frente a los que no confiaban en su amor sellando su noviazgo con boda incluida.

Sin embargo, lo que sigue abundando en su cuenta de Instagram son comentarios sobre su físico o cuestionando su salud. El último al que la modelo ha tenido que contestar ha sido el de un usuario que le preguntaba por métodos muy cuestionables para estar delgada antes de un desfile, a lo que la mujer de Kiko Matamoros no dudaba en responder tirando de sarcasmo.

Además, de todas las polémicas a las que la mujer de Matamoros debe hacer frente en sus redes sociales, la vida junto al colaborador de Sálvame parece que no puede ir mejor. De hecho, desde hace meses la pareja planea dar un paso en su relación y cumplir el sueño de formar una familia con la modelo.

Con los rumores de paternidad sonando con fuerza, el colaborador televisivo se confesaba sobre sus planes de futuro en 'Ni que fueramos..."

Paternidad

Este martes, en Ni que fuéramos, Kiko Matamoros ha revelado abiertamente su deseo de volver a experimentar la paternidad junto a su actual pareja, Marta López Álamo.

El colaborador, que ya cuenta con cuatro descencientes, ha expresado: "Si Dios quiere que tengamos un hijo será estupendo. Me gustaría irme de este mundo habiendo tenido un hijo con la mujer que más he querido".

A pesar de sus palabras cargadas de ilusión, el televisivo también ha revelado que actualmente están "poniendo medios" para ello, ya que "ella no encuentra el momento, y yo la entiendo".

A la pregunta de Belén Esteban sobre si la influencer es la mujer a la que más ha amado, Matamoros ha afirmado con contundencia: "Es la mujer que más he querido con diferencia".

Este elogio va acompañado de una reflexión sobre la fortuna que siente al tener a la creadora de contenido a su lado: "Cada día que veo a mi mujer en los medios, me convenzo más de la suerte que he tenido de tener una mujer que me entienda tanto y que me soporte tanto, porque hay que aguantarme".

Además, he reconocido que él es más dependiente que ella en la relación: "Celos no tenemos ninguno, pero yo soy más posesivo o absorbente (...) Cuando se va tres días a trabajar fuera y yo lo paso mal. Me cuesta dormir solo. He hecho mi vida a estar con ella casi constantemente".