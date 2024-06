Isabel Pantoja, rechazada en el Vaticano: el motivo por el que se trunca el sueño de la tonadillera

Isalbel Pantoja parece que finalmente no podrá cumplir uno de sus sueños, el de ver en persona al sumo pontífice en una audiencia privada, tal como había solicitado.

Tras anunciarse hace unos meses que la cantante disfrutaría de un encuentro en el Vaticano con el Papa, según las últimas informaciones, esto parece que no se llevará a cabo.

Al parecer, la cantante no etsaría conforme con el hecho de que le hayan asignado una audiencia conjunta, a la que asisten más fieles, en lugar de un enuentro en exclusiva entre el líder de la iglesia católica y la tonadillera.

A pesar de la ilusión que tenía la cantante por conocer en persona al Papa, lo más probable es que, al menos, por el momento, esta cita no vaya a tener lugar, a menos que la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja acceda a ser parte del encuentro general del pontífice con otros fieles.

Sueño roto

Hace unas semanas Anabel Pantoja -antes de anunciar públicamente su embarazo-, se embarcaba a Roma de la mano de la sección de viajes que tiene en 'TardeAR'. En la ciudad de las ruinas, además de degustar su plato más popular, la pasta, y conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana, la creadora de contenidos tuvo la oportunidad de ver muy de cerca al Papa Francisco. Un momentazo en el la andaluza no podía evitar contener las lágrimas.

Sabido es que este clan es practicante de la religión Católica y, prueba de ello, es su devoción por la Semana Santa de su tierra. Sin embargo, al igual que la influencer estuvo muy cerca del Santo Padre, ahora es la intérprete de Marinero de Luces la que ha solicitado una audiencia privada para poder hablar con él. ¿Se la habrán concedido? ¡Te contamos todos los detalles!

Beret, Carlos Herrera, Tamara Falcó o Carlos Rivera, son algunos de los rostros conocidos que han podido conocer un poco más al Papa Francisco, ya sea por motivos laborales -como los dos primeros- o personales, como la marquesa de Griñón o el artista. Es por ello que, tal y como adelantó hace unos meses Antonio Rossi, "Isabel Pantoja también sería recibida por el Papa Francisco cuando ella quisira".

Fue el pasado mes de febrero cuando el colaborador de 'Vamos a Ver', destapaba este encuentro entre Fransico e Isabel. Un encuentro que, finalmente, por el momento, no será posible, tal y como ha desvelado el propio colaborador hace unas horas en el espacio de Telecinco en el que ejerce como tertuliano: "Se emocionó, estaba ilusionada con poder cerrar la visita a Roma. Pero Isabel Pantoja no va a ir a ver al papa. ¿Por qué? La decisión no ha sido suya. A la vez que cursan la solicitud para la audiencia cursan una solicitud para una audiencia privada- Entonces, han recibido una carta habiendo considerada su solicitud en la que le dicen que no es posible ofrecerle una audiencia privada y la aplazan a una audiencia general un miércoles con todo el mundo. Le dan un código que empieza por 4 para que se registre y vaya a una audiencia general".