Marta Riesco se reconcilia tras la ruptura con Antonio David: el inesperado mensaje que le ha enviado a Rocío Carrasco

Marta Riesco hace tiempo que abandonó la pequeña pantalla tras el revuelo causado por su relación con Antonio David. La que fuera reportera de El programa de Ana Rosa hace tiempo que dejó de trabajar a las órdenes de la reina de las mañanas y se dedicó a vivir su despecho y mala suerte profesional lejos de los focos. Recordemos que la reportera saltó a la palestra al descubrirse su relación con Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco y polémico colaborador de televisión.

Cuando la relación entre ambos salió a la luz, todas las críticas se centraron en la reportera, ya que, por aquel entonces, Antonio David estaba casado con Olga Moreno, concursando ese año en la edición de Supervivientes en la que se alzaría con la victoria.

Ahora, tras una tortuosa y mediática separación entre el exguardia civil y la reportera, Marta Riesco ha vuelto a la televisión de la mano de Ni que fuéramos para contar cómo se encuentra y en qué punto está su relación con el exmarido de Rocío Carrasco.

Lo que pocos esperaban es que esta aprovechase su intervención para lanzar un contundente mensaje a la hija de Rocío Jurado.

Mensaje a Rocío Carrasco

Podría decirse que los últimos meses han servido a Marta Riesco para recapacitar sobre algunos aspectos de su vida. Entre ellos, su relación con Antonio David Flores. Pese a haber defendido a capa y espada al exguardia civil ante los ataques de Rocío Carrasco, la periodista se ha mostrado muy arrepentida. Tanto es así, que ha pedido incluso disculpas públicamente a la hija de Rocío Jurado.

Aunque en un primer momento fue el gran apoyo de Antonio David Flores, lo sucedido durante su romance hizo que Marta Riesco diera un giro de 180 grados a su postura. En muchas ocasiones, la que fuera colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha asegurado haberlo pasado muy mal por el exguardia civil. Sin embargo, poco o nada queda ya de ese sufrimiento, y está dispuesta a dar pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida en la que deja el rencor a un lado.

Tras su entrevista para ‘Ni que fuéramos’, Marta ha reaparecido en el plató para conceder una entrevista en directo. Una charla en la que ha abierto su corazón como nunca antes para entonar el ‘mea culpa’ respecto a Rocío Carrasco: “Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, hay cosas que me han ocurrido que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes”, ha comenzado diciendo, visiblemente afectada por lo sucedido.