Preocupación por el estado de salud de este conocido personaje de Telecinco: 6 meses en el hospital

Melyssa Pinto fue una de las concursantes más mediáticas de una de las ediciones de La isla de las tentaciones. Su sonada ruptura con Tom Brusse, su pareja en ese momento y con quien participó en el conocido reality, fue una de las tramas más comentadas en redes.

Ante la infidelidad de su pareja, recordemos que Brusse cayó en la tentación con Sandra Pica, Melyssa Pinto salió corriendo y se coló en la villa de los chicos para pedir explicaciones a su ahora expareja.

Sin embargo, de poco sirvió la espantada de la influencer ya que todo saltó por los aires y la pareja acabó rompiendo en una dura hoguera de conforntación.

Años después, la pareja rehizo sus vidas por separado, dedicándose a las redes sociales y a los realities.

Al margen de sus proyectos profesionales, la joven catalana ha vuelto a ser noticia tras contar a sus seguidores el problema de salud por el que ha acabado ingresada en el hospital durante 6 meses.

Problema de salud

Melyssa Pinto estuvo seis meses ingresada en el hospital. La que fuera concursante de 'Supervivientes', y también participante de 'La isla de las tentaciones', ha hablado por primera vez de esta etapa de su vida y ha revelado el problema de salud por el que tuvo que convertir el centro médico en su casa durante medio año.

La influencer de Barcelona, de 32 años, se ha sincerado sobre algo muy personal para ella. Lo ha hecho con sus seguidores de Instagram, que ya son más de 1,1 millones. A pesar de que la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' lleva muchos años siendo conocida, este dato ha sorprendido mucho a algunos de sus incondicionales, pues es algo que no todos sus fans conocían. De forma totalmente esporádica y natural, la ahora pareja de Marco Panosian ha explicado que estuvo seis meses ingresada.

Un problema de salud le llevó a convertir el hospital en su casa durante medio año. Así se lo ha contado a sus seguidores de las redes sociales: "Estuve viviendo el hospital seis meses por lo que me pasó en el riñón (tuvo que ser operada). Aunque no lo parezca, tengo solo dos añitos. Flipo, porque parezco mayor, ¿no? La verdad, que tengo que agradecer tanto como me cuidaron en el hospital de Sant Joan de Déu...".

Una etapa un tanto agridulce, pero que ahora le sirve a Melyssa Pinto para recordar lo mucho que sus padres se esforzaron para tratar de hacerla feliz en esos momentos tan delicados. "Mi madre, que estuvo los seis meses allí conmigo, y mi papá, que iba cada día a la Costa Brava a trabajar y venía por la noche a verme", ha señalado la que fuera pareja de Tom Brusse antes de su paso por 'La isla de las tentaciones', donde rompieron su relación (aunque después se dieron una segunda oportunidad, que les duró poco).