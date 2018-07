"Gijón Life" ya se lo monta en el parque

Tan solo queda una semana para que dé comienzo el "Gijón Life". Tras el final de Metrópoli y con la "Semana negra" en pleno apogeo, la ciudad no pierde el tiempo y se prepara ya para un ciclo musical totalmente novedoso, que llenará Gijón de música durante diez días, hasta el próximo 1 de agosto. De hecho, en el parque de los Hermanos Castro, donde tendrá lugar el evento, la actividad es ya frenética. Un inmenso escenario, de varios metros de altura, se yergue ya sobre la explanada, donde los operarios trabajan a destajo para que todo esté preparado a tiempo para que artistas y gijoneses disfruten de uno de los eventos más esperados del periodo estival a partir del próximo fin de semana.

Dani Martín inaugurará el mastodóntico escenario el 20 de julio, única ocasión para verlo en Asturias en su gira "Grandes éxitos y pequeños desastres". El día 21 de julio los más nostálgicos disfrutarán de "Love the 90's" en palabras de la organización: "el festival de los 90 que no pudiste vivir en los 90". Y la "Holi Peace" le sacará los colores una vez más a Gijón en la tarde del 22 de julio. Una de las fechas más esperadas es la del 23 de julio, con la actuación de "Bad Bunny". El cantante puertorriqueño, agradece a las redes sociales la calurosa acogida que le espera en Gijón. Bunbury volverá a la villa de Jovellanos presentando su "Ex Tour 17-18" el día 26 de julio, donde interpretará su trabajo "Expectativas", un disco que derrocha ironía, crítica social y humor negro. Y Pablo Alborán deleitará a sus fans en un concierto el día 27 de julio, la única oportunidad para disfrutar de su cuarto disco, "Prometo", en el territorio asturiano. La gira "Mismo sitio, distinto lugar", de Vetusta Morla, visitará Gijón el día 28 con uno de los mejores directos en la actualidad. Y el 29 de julio, los participantes de la última edición de "Operación Triunfo" cantarán los temas que lanzaron a la historia esta edición del reality. "Il Divo" actuará el 30 de julio, en medio de su gira mundial con su disco "Timeless", mientras que el broche de oro lo pondrá "Maná" combinando éxitos de su trayectoria y temas de su último trabajo, "Cama incendiada".