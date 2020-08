Cayetano sonríe en Gijón

Cayetano Martínez de Irujo usa una bicicleta para moverse por las instalaciones del Club Hípico Astur (Chas), donde participa desde ayer en el cuarto concurso del Gijón Horse Jumping, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. El jinete y aristócrata español tiene confianza en ganar el Gran Premio, que se disputa mañana. El conde de Salvatierra está encantado de regresar a Gijón. Se le nota en su permanente sonrisa. "El público de esta ciudad es el más entendido en hípica de toda España", asegura, rotundo.

Son las once y media de la mañana y Martínez de Irujo acaba de aparcar su bicicleta cerca de un espacio reservado para el público del certamen, con aforo reducido. Saluda a diestro y siniestro. "Gijón para mí es especial. Con 16 años participé en mi primera Copa de Naciones juvenil. Esta ciudad es la causante de que yo me dedique profesionalmente a este deporte", explica. "Ganamos y escuché el himno nacional. Sentí todo lo que conlleva. Reconocí en mí que tenía sentimiento de deportista", confiesa. Por ello, volver a la ciudad en la que todo empezó supone "una sensación muy bonita".

El jinete, además, tiene palabras de reconocimiento para las instalaciones del Chas. "Volver aquí y verlo todo rehabilitado es una maravilla. Para mí se trata de una pista muy especial", cuenta. En la misma línea, elogia la organización del concurso: "El año pasado ya estuvo bastante bien. Se notaba que la intención era la de estructurar esto como corresponde, y lo que he visto ya es la mejor prueba de ello", añade.

Además de referirse al significado que para él tiene Gijón o advertir ciertas mejoras en la estructuración del concurso, el jinete también tiene palabras de elogio hacia el público gijonés. "Es lo que más me gusta de Gijón", expresa. "El público ha ido evolucionando. La gente sabe. Conoce tu caballo y sus características, sigue tu trayectoria... Sales a la pista y ya conoce si tienes o no opciones de ganar, eso es una gozada", añade. El aristócrata español no se queda ahí a la hora de calificar a la afición de la ciudad: "En España, diría que es el único público entendido, al nivel del de Alemania, Francia u Holanda".

Martínez de Irujo, que ayer se limitó a hacer declaraciones sobre su trayectoria deportiva y no sobre su vida personal, está muy agradecido a la dirección del certamen, pues el Gijón Horse Jumping es "prácticamente el único concurso " que en estos momentos se celebra en España y en Europa. Aunque echa de menos el CHIO de Las Mestas, asegura que el concurso de este año "tiene un mérito enorme". "Los jinetes y aficionados debemos estar agradecidos, pues es un lujo", sentencia sin dejar de sonreír.