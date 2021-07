"'Luar na Lubre' es constancia, proyecto y armonía"

-¿Cómo definiría a "Luar na Lubre" en cinco palabras?

-Constancia, proyecto, armonía y sobre todo la idea de dar a conocer Galicia desde una perspectiva personal.

-¿Cómo se siente la vuelta a los escenarios?

-Nosotros nunca dejamos de estar en los escenarios, incluso en esta nueva normalidad del ya pasado año 2020. Lo que sí es cierto es que hubo que reducir muchísimo los conciertos y adaptarse a estas nuevas normativas que son muy limitantes. Este año la verdad es que el número de conciertos que tenemos es grande, y ojala, dentro de esta extraña normalidad que estamos viviendo, podamos hacerlos todos. Sería ilusionante poder volver a hacer música como hacíamos antes de la pandemia.

-¿Ilusionados con actuar en el "Navia Suena"?

-Estuvimos en Asturias muchísimas veces, pero es la primera vez que estamos en Navia. Es emociónate participar en un festival tan interesante y potente como este "Navia Suena" en su primera edición. Estamos encantados de que contactasen con nosotros, tenemos mucha ilusión por poder tocar.

-¿Qué opináis de que un localidad así acoja a un festival tan grande?

Bueno, Navia no es tan pequeño, es casi una ciudad importante del Occidente de Asturias. Este tipo de festivales no necesariamente tienen que hacerse en las grandes urbes. Por ejemplo, en Galicia se celebra el "Festival intercéltico de Santa Marta de Ortigueira", que es una villa pequeñita y congrega a más de 100.000 personas desde hace más de treinta años. Viveiro celebra el "Resurrecction Fest" y también hay miles de personas de todo el mundo. Yo creo que un festival de este tipo si esta bien organizado y bien planteado, puede tener éxito en el tiempo si las cosas se hacen como es debido.

-Ante el variado cartel del "Navia Suena", desde grupos pop hasta música más rockera, ¿Cómo se encaja compartir escenario con estos géneros, haciendo vosotros música celta?

-Estamos acostumbrados a ir a festivales muy variopintos en cuanto a los estilos musicales. Yo creo que cada estilo tiene su público, cada grupo también. Nosotros en Asturias tenemos muchos seguidores y por cercanía suponemos que vendrá gente de Galicia también. Yo sé que va venir gente de León. No se trata de competir por el número de personas que vaya al concierto, sino que participe la gente y disfrute al máximo. Además nosotros queremos dar a conocer este estilo de música un poquito más, que se encuentra un poco dañado por la falta de emisión el los medios de comunicación.

-¿Cuál es el tipo de público soléis tener en los conciertos?

-Hay un público muy variado. Gente que le gusta todo tipo de estilos musicales, que específicamente le gusta el folk , que le gusta concretamente "Luar Na Lubre". Luego tienes gente muy joven y mayor. Es muy interesante porque abarca prácticamente todo tipo de gente, hay gente que le gusta muchos estilos de música, gente de muchas edades.

-¿A qué otro concierto del "Navia Suena" iría "Luar na Lubre"?

-Iríamos a varios, pero por dejarlo en dos, iría a ver a Rodrigo Cuevas y a Kiko Veneno. A Rodrigo Cuevas además nunca lo vi en directo pero escuché cosas muy interesantes de él. Su música demuestra que el género musical celta es muy amplio y todas las posibilidades que haya dentro de este estilo son muy enriquecedoras. Este estilo basado en las raíces de la música tradicional de los países celtas, pero cuantas más variantes de estilos y más artistas haya, mejor. En este sentido, tanto en Asturias como en Galicia hay muchas propuestas. Nosotros también aprendimos mucho de los que los que hicieron previamente este estilo. Hay una especie de escuela que tiene muchísimo futuro, ojalá esto se consolide.

-"Luar Na Lubre" ha conseguido mucha fama con un género poco popular. ¿Cuál es la clave de este éxito?

-Yo creo que es la persistencia, hacer las cosas bien, y plantear estrategias. Nosotros ya llevamos 36 años participando en festivales en más de treinta países por todo el mundo, 1.800 conciertos desde que "Luar Na Lubre" se constituyó como grupo. Muchas veces es una cuestión de constancia y finalmente da resultado.

-¿Cómo se siente la cultura gallega por todo el mundo?

-Es una forma de transmitir que aquí existe un lugar, que tiene una cultura propia, ni mejor ni peor que ninguna, simplemente que existimos. A través de la música y de nuestras historias, contamos lo que significa Galicia. La gente es muy receptiva, no solo en Galicia, en todo el país y en todo el mundo. Para nosotros es muy importante poder hacer llegar nuestra cultura, y contrastarla con otras. Contrastarlas amablemente, no para competir.

-Casi todas vuestras canciones son en gallego, ¿esto os ha supuesto algún problema fuera de Galicia?

-Casi todos los conciertos que hacemos son fuera de Galicia, y la gente se sabe las letras. La música gallega funciona, se entiende mejor que cualquier grupo que canta en inglés que también triunfa, y en este caso estamos demostrando que los idiomas no son ningún tipo de problema para hacer música. Las cosas hay que hacerlas con amabilidad y con respeto, sobre todo tratando a la gente bien, entonces la gente responde como es debido. El idioma no es ningún condicionante para poder cantar por el mundo, como ya comentaba antes. Fuimos a más de treinta países, con culturas completamente distintas y nunca hubo ningún problema. Al contrario, encantadísimos.

-¿Cómo componéis vuestras canciones?

-Muchas canciones son basadas en canciones tradicionales, cancioneros de Galicia y de otros lugares, canciones que aprendemos por el camino. También tenemos composiciones propias, también le ponemos música a muchos poemas. Lo más importante es darle siempre nuestro toque final para que tenga la esencia de "Luar na lubre" .

-"Luar na Lubre" comenzó en 1986, ¿cómo sobre lleváis el cambio que ha sufrido la industria musical?

-Los cambios están ahí, algunos son muy interesantes, otros son más pragmáticos. Ahora todo gira demasiado, antes las cosas tenían una transición, hoy en día la transición prácticamente no existe, pasa de una cosa a otra así espontáneamente, por lo que tienes que adaptarte rápido a los cambios. Pasamos de editar los primeros discos en vinilo, a lo digital y finalmente ya casi no editamos en plataformas físicas porque la música ya no se escucha de esa manera. Entonces tienes que ir adaptándote un poco a las circunstancias, no tienes otro remedio que reconvertirte. Nosotros tenemos 19 discos editados, casi más de 500.000 discos vendidos.

-¿Cómo se llevan las críticas?

-Bueno, cuando sacas un trabajo al público siempre va haber admiradores y detractores. Esto es interesante también, tanto las críticas buenas como las críticas malas. Si las críticas negativas son con mala intención, pues ni caso: sin embargo, si sirven para algún aprendizaje para el futuro, entonces fenomenal. Y las criticas buenas hay que saber interpretarlas y no quedarse solo con lo bueno. Esto es así en todo no solamente en la música.

-¿Qué se disfruta más: trabajar en el estudio o tocar en los directos?

-Son disfrutes diferentes. Pero si tengo que escoger, escojo el directo porque es donde mostramos el potencial. La grabación no deja de ser fijar una música en un momento determinado, pero el potencial de directo no se siente de la misma forma. Pero disfrutar del estudio es muy importante, matizar los arreglos, porque en el estudio se consolida el directo. La pulsión de la gente que es la que te da vida y la que hace que cada tema lo puedas tocar dos mil ochocientas veces, y la gente se siga emocionando. No es porque tú lo toques bien, que también, sino porque cada vez tienes delante gente distinta. El estudio es más frío, es un aprendizaje realmente gratificante, y el directo es para disfrutar nosotros y el público..