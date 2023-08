Espineres busca relevo al rey de los asturcones: todos se rinden sin "Indomable"

La Majada de Espineres, en Piloña, despertaba este sábado, en su LXXI Día del Asturcón. La Asociación Conservadora de Asturcones del Sueve (ACAS) celebraba su fiesta más especial, declarada de Interés Turístico Nacional, en honor al caballo asturiano. Cientos de personas no quisieron perdérselo, y mientras el sol arañaba poco a poco el cielo, los primeros coches estacionaban en la zona rodeada de tiendas de campaña de los que hicieron noche en la majada. La lluvia hizo acto de presencia en los primeros compases de un día cuando arrancaba el concurso de arrastre. De los tres asturcones participantes, fue "Galleta", del gijonés Jaime Bastián, quien se alzó como caballo ganador tras recorrer la pista un total de 14 vueltas.

Al mediodía, tras la actuación de "Los Gascones", tuvo lugar la tradicional misa de campaña en honor a los socios de ACAS y simpatizantes fallecidos, como el ex alcalde de Piloña, José Ignacio Priede. Posteriormente, dio comienzo la entrega de premios con la presencia de los representantes políticos de los concejos del Sueve, así como la directora general de Agricultura y Ganadería, Rocío Huerta, y la vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo. Luis Javier del Valle Vega sería el encargado de dar el pregón de la fiesta con un repaso histórico sobre el caballo asturiano que pasó de 13 ejemplares en los años 70 a los más de 3.000 que hay en la actualidad. Recordó que aún el animal se encuentra en peligro de extinción: "Son necesarias medidas previsoras de defensa, tal como se hace con animales salvajes depredadores".

Entre las distinciones de este año, se reconoció la labor de apoyo de la Caja Rural de Asturias con el "Asturcón de Oro", y a El Pravianu, con el "Asturcón Internacional". Sael Gutiérrez, de un mes, fue reconocido como el visitante de menor edad, y los colungueses Darío Valle, de 88 años, y María Josefa Pis, de 93, serían distinguidos como Pastor Mayor y Mujer Rural. Entre otros premiados, destacaron Erik Jorge Pérez, guía profesional de alta montaña; Lorena Corripio, cantante asturiana de tonada; y los hermanos Covadonga y Víctor Cima, de El Búscolu. Los embajadores de la fiesta de fueron la periodista y escritora María Teresa Álvarez; el empresario César Suárez; Isabel De la Busta, presidenta de Ternera Asturiana; y Estela Rosete, tertuliana de "El Garabato" de Ribadesella.

A las dos y media de la tarde, cuando la niebla empezaba a adueñarse del Sueve, los asistentes se desplazaron a la carpa para compartir una multitudinaria comida de hermandad. Dos grandes ollas con 75 kilos de ternera guisada deleitaron a más de 700 comensales. A las cuatro se retomarían los actos festivos con un festival de tonada asturiana: "Desde el Sueve para el mundo", presentado por Juan Martín, presidente de la asociación "El Cantu La Jorma", seguida del espectáculo estrella de la jornada: los asturcones.

Primero fue el marcaje simbólico de los siete potros nacidos este año en el Sueve. Seguidamente, cinco valientes jinetes tratarían de imponerse a los asturcones con la tradicional monta y doma de caballos. En esta ocasión nadie pudo batirse en duelo contra "Indomable", que no pudo agrandar su leyenda tras once años invicto, ya que no apareció y no ha sido avistado en la zona. Sí lo hicieron "Escurridizu", "Trueno" y "Sinfé", que se doblegaron ante Pablo Mon y Diego Fernández, Jairo Alonso, y los hermanos Joaquín y Benjamín Menéndez. Éste último fue nombrado como primer clasificado del concurso, sin embargo, estuvo tan igualado que decidieron entre todos repartirse el premio. Y es que, en mayor o menor medida, todos aguantaron las embestidas de los animales, incluso alguno pudo realizar alguna pirueta. Eso sí, echaron de menos probar su valía contra el caballo ausente. "Le esperábamos, pero no pudo ser. Igualmente nos entretuvimos. Otro año será", remató Menéndez. El asturcón "Indomable" ha sido indomable hasta el final.