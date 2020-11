El túper es el rey de la oficina

Se impone el reinado del túper. Y la primera norma es planificar. “Si se quiere comer sano fuera durante toda la semana lo más importante es organizarse, pensar los menús y en la compra ”, aconseja la dietista y nutricionista Susana Sánchez, colaboradora de este periódico y autora de “La cena está servida”, libro que se ha revelado todo un éxito a la hora de ayudar a preparar la última comida del día. La experta aboga por dedicar un rato del domingo a pensar en qué comer de lunes a viernes y a cocinar algunos de los platos es una idea. “No es gran esfuerzo, ni lleva mucho tiempo. Aparte, hay cosas que sirven para más de una ocasión. Por ejemplo, un pisto de verduras puede ser la base para la carne o pescado de un día y para las alubias de otro”.

Otra norma es mantener la proporción: la mitad del menú deben ser verduras; la otra mitad, la proteína (carne, pescado, huevos, legumbres) y los cereales (pasta, pan de grano integral, arroz). Del lunes a viernes es aconsejable incluir, como mínimo, dos veces legumbres, no olvidar a diario las verduras y luego alternar con carne o pescado. “La legumbre es básica porque es muy completa al tener fibra, minerales, proteína... Pero es que además es económica y muy saciante. Aparte, no hace falta perder el tiempo en la cocción, pues las de conserva, en tarros, son estupendas”, destaca la nutricionista, defensora de los platos tradicionales por ser los más sanos, sencillos de hacer también y, por supuesto, completos. Además, junto al túper no debe faltar el postre, que para ser fácil de llevar puede consistir en un lácteo (el consabido y socorrido yogur, cuanto más libre de azúcar y grasas, mejor) o una pieza de fruta práctica de comer como un plátano o una mandarina que ahora empieza a estar de temporada al igual que la manzana.

¿Desterramos el bocata? “No hay por qué. Un día podemos echar mano de él, siempre que sea con pan natural, huyendo del de sandwich que va a llevar casi siempre azúcar, harinas refinadas, grasas... Si a un buen pan le metes unas rodajas de tomate con una tortilla, por ejemplo de champiñones y jamón, ya tienes una comida bien saludable”, asegura Susana Sánchez, quien aconseja que la bebida sea agua: “Esa copa de vino que gusta a muchos, puede ser, pero mejor dejarla para cuando haya algo que celebrar en la oficina, o más bien para cuando se está relajado, en buena compañía, para saborear tranquilamente en casa”. En el día a día hay muchos que echan en falta el dulce, desterrado por norma del postre. “Lo que no quita que podamos tomar como tentempié una onzita de chocolate, al menos, con 80% de cacao. Otra opción para picar es llevar un túper con trozos de fruta, a la que si rociamos con canela que intensifica su dulzor es algo que ya nos permite saciar esas ganas de dulce”, añade la experta.

Lo que sí debe caer en el destierro son los tan a mano y socorridos snacks, porque lejos de saciar incrementarán el apetito, enganchan con sus potenciadores de sabor y, además, no ayudarán nada para completar el menú del día. Solo suman calorías y nada más. Las opciones son infinitas para llenar el túper –este mejor de cristal y no de plástico, con buen cierre hermético–, si bien también hay que cuidar las cantidades: brócoli, judías, espárragos, lentejas, garbanzos, pasta de verdura, arroces, taquitos de jamón, tomates, bacalao, pollo en tiras... Un último consejo: “Echar al menos 20 minutos para comer, si es en compañía y lejos del ordenador o los apuntes, mucho mejor”.