Hay muchos tipos de pan en la cocina. Pasamos del pan de trigo normal a formas más dietéticas. Muchos utilizan el pan de centeno, que se introduce en las dietas, ya que sus propiedades parecen adecuadas para un régimen dietético. Otros, sin embargo, prefieren el pan de cereales. Los celíacos, en cambio, tendrán pan con harina de arroz y maíz. Así que hay realmente muchos productos que encontramos en el supermercado. Entre ellos se encuentra también un tipo de pan que no todo el mundo compra, el pan sin levadura.

Propiedades nutricionales

Este es un pan muy especial, ya que no tiene levadura. Se cuece en el horno, con una combinación de harina integral y agua. Se extiende muy finamente; de hecho, la cocción se limita a dos o tres minutos. También es bueno cuando se prepara sin sal, ya que se utiliza mucho en las dietas. 100 g aportan aproximadamente más de 300 kcal y los valores nutricionales son los siguientes:

4 g de agua;

11 g de proteínas;

0,8 g de grasa;

87 g de hidratos de carbono;

77 g de almidón;

2,7 g de fibra.

Como vemos, tiene un índice calórico algo elevado. Por lo tanto, no es aconsejable si la dieta va a ser baja en calorías. Lo positivo, sin embargo, es que tiene un mayor grado de saciedad que el pan normal. Esto está garantizado por la presencia, como podemos ver en los valores nutricionales, de fibras dietéticas. Estos no sólo sacian, sino que favorecen el tránsito de las heces, mejorando situaciones incómodas como el estreñimiento.

¿Cuáles son las otras ventajas?

También hay un beneficio desde el punto de vista económico y de tiempo. No lleva nada de tiempo prepararlo y además requiere muy pocos ingredientes para hacerlo. No tiene absolutamente ningún rastro de colesterol. Por lo tanto, también pueden consumirla con seguridad quienes padecen problemas cardiovasculares. El hecho de que no contenga levadura es una ventaja para quienes sufren de hinchazón abdominal. Sucede que después de un trozo de pan, sobre todo con la pizza, la barriga se hincha como un globo. Esto podría ser causado por la levadura. Por lo tanto, el pan sin levadura sería perfecto para este tipo de problema. También es adecuado para los que sufren de acidez, ya que es un alimento muy seco. También es rico en vitaminas. Especialmente los que pertenecen al grupo B.

Con qué comerlo

Siempre hablamos de pan. Así que uno puede variar libremente en el consumo. Puedes hacer sándwiches sencillos. O puedes pensar en hornearlo con un poco de salsa y mozzarella y hacer pan de pizza. Esto también es bueno para los más pequeños, ya que los mantendrá más ligeros y no se hincharán. Este sería el pan sin levadura que no se hincha y que podríamos comer en lugar del pan normal. El sabor será muy similar al que estamos acostumbrados a consumir, por lo que sería bueno en comparación.