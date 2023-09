Los cosméticos ya no volverán a ser como antes. La Unión Europea lanzó este lunes una nueva normativa por medio de la cual todos aquellos productos que lleven microplásticos de manera intencional deberán salir del mercado. El objetivo de esta medida es reducir las emisiones de este tipo de sustancias lo máximo posible y afecta a multitud de productos que están presentes en nuestra vida cotidiana.

Esta medida afectará a productos como los juguetes, maquillajes, detergentes, suavizantes, fertilizantes, medicamentos, productos sanitarios, etc. Lo que el grupo pretende con esta prohibición es evitar la liberación de al rededor de medio millón de toneladas de microplásticos y forma parte de las medidas impuestas por la Agenda 2030.

Concretamente, entrará dentro del apartado de la reducción de microplásticos, cuyo objetivo está marcado en un 30% menos en 2030. Uno de los productos más populares que pasarán a formar parte de esta lista será la purpurina, aunque no es el único. No quedarán exentos de uso, sin embargo, aquellos productos que no liberen microplásticos durante su uso, siempre y cuando los fabricantes indiquen cómo utilizarlos y eliminarlos.