Las navidades están a la vuelta de la esquina y con ello una fecha marcada en el calendario de muchos: el sorteo de la Lotería. Muchos llevan semana haciendo acopio de números de cara al próximo 22 de diciembre; hasta los clásicos y lacrimógenos anuncios que inician la cuenta atrás hasta este día han comenzado a circular desde hace semanas.

El de este año recorre la historia de una joven harta de su trabajo que consigue lo que ha pedido tras no comprar el décimo de su padre: que todo el mundo desaparezca. En un Madrid completamente vacío, recorre la ciudad hasta que se percata. No desvelaremos más para no hacer spoiler.

Ese número que tantas alegrías y disgustos nos da y en el que tanto dinero invertimos todos los años... Qué mal sentaría si al final nos damos cuenta que el décimo que llevamos custodiando durante más de un mes era una simple imitación, ¿no?

De cara a uno de los sorteos más importantes del año, las estafas se multiplican. Tengamos en cuenta que en era de Internet, tenemos muchas más posibilidades de ser víctimas de estafa si nos hacemos con nuestros boletos online.

Por esto, la Policía Nacional recuerda todos los años algunos detalles que debemos tener en cuenta antes de hacernos con nuestros décimos con vistas a reducir el riesgo. En primer lugar, aquí tienes algunos de los timos más recurrentes:

Mensajes de texto: son un clásico en cualquier época del año. Los estafadores intentan suplantar la identidad de instituciones de renombre para informar de que hemos ganado un sorteo en el que ni siquiera hemos participado.

Tocomocho: esta estafa milenaria consiste en que una persona te parará por la calle para decirte que ha cobrado una cuantiosa cantidad de diner pero no puede hacerse con ella, de tal forma que te ofrezca el décimo a cambio de bastante dinero.

Décimos falsos: sobre todo se repite en las compras online. En estos casos, debes tener en cuenta que las páginas web fiables están acompañadas de un https y las que no lo son se comen la última letra. En cuanto a la compra física, lo que recomienda la Policía Nacional es lo siguiente: "debemos comprobar que el boleto cuente el logo, el código, el sello de la entidad expendedora o que indique que se trata de un fraccionamiento autorizado".

Las recomendaciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional cuenta con un decálogo de diez anotaciones a tener en cuenta: comprarlos en lugares autorizados; guardar todos los datos si se trata de una compra online -correos, capturas de pantalla-; desconfiar de los mensajes de desconocidos; comprobar los detalles del décimo previamente mencionados; fotocopiar los décimos compartidos; conservar los boletos en buen estado; fotografiarlos y guardar las copias en lugares seguros; y denunciar los robos.