La laca es uno de los productos más clásicos para moldear el pelo. Durante años ha sido clave para fijar los peinados y dar un toque distinto a cada estilo sin que se mueva de su lugar durante horas.

No obstante, no es el único uso que se le puede dar a este producto. Si buscas tener más volumen en el pelo, puedes optar también por usar la laca, ya que usándola de manera correcta te ayudará a conseguir el peinado que de verdad deseas.

Aunque a más de uno le cueste creerlo, lo cierto es que este producto típico de peluquería también puede cumplir funciones en la limpieza. Las redes sociales son un hervidero de ideas que buscan dar la vuelta al uso principal de muchos artículos para encontrarles un nuevo modo de ser utilizados.

De hecho, hay un tipo de manchas en particular con las que precisamente la laca funciona a la perfección. Forma parte de esos trucos que puedes aplicar para manchas puntuales e inesperadas de manera inmediata. Cuanto más tiempo pase, más complicado será eliminar muchas de las manchas que surgen de manera fortuita, aunque lo cierto es que esto dependerá del tipo de sustancia que sea.

Laca para la ropa

Si tienes un bote de laca por casa al que no encuentres ningún uso, podrás tenerlo a mano para las manchas de pintura. Y es que si rocías el contenido del bote sobre las manchas secas y luego las echas a lavar de manera habitual, la mancha saldrá con mucha facilidad.

No es la única función secundaria que tiene este producto. Podrás, por ejemplo, acabar con las carreras de las medias antes de que salgan porque la prenda se fortalecerá. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.

