En otoño e invierno, es un verdadero problema secar la colada rápidamente sin utilizar un deshumidificador o una secadora. A la larga, la colada puede oler mal y provocar moho y humedad en el interior de la casa. Averiguamos cuáles son las posibles soluciones y desvelamos un pequeño secreto sin coste alguno.

En los meses de invierno, tener la colada seca en poco tiempo puede ser un problema común y generalizado. Si en primavera y verano es mucho más cómodo y funcional tenderlas al aire libre, en el balcón o en el jardín, con el frío es prácticamente imposible. Una solución podría ser tener una secadora, que en menos de una hora permite tener la ropa caliente y esponjosa lista para usar. Pero por diversos factores, no todo el mundo tiene este electrodoméstico en su casa. Los precios no son precisamente baratos, y comprar una de calidad puede suponer un gran impacto, por no hablar de los costes en la factura de la luz. Aunque los modelos de última generación son definitivamente más convenientes, en términos de ahorro, para las familias numerosas, hay otros trucos.

El sorprendente remedio para secar la ropa

Eliminar rápidamente el exceso de humedad de la ropa no es imposible. Ten en cuenta que no sería adecuado poner la ropa mojada directamente sobre el radiador, para no estropearla y dispersar el calor. Sería más útil mantener el tendedero cerca de los radiadores o del deshumidificador, pero éstos no siempre pueden estar en funcionamiento. La mejor manera de secar la ropa sería colocarla en una habitación poco frecuentada y alejada de la cocina, para que no absorba olores desagradables.

La experiencia de nuestras abuelas puede ser una fuente increíble de soluciones, incluso en el caso de la ropa seca en invierno. Una de ellas es gratuita y podría resolver fácilmente el problema. Así que aprovechemos un sencillo ingrediente que tenemos en nuestra cocina, el arroz. Un alimento que posee una extraordinaria y útil propiedad, la de absorber la humedad de forma natural y rápida. Basta 1 remedio sorprendente para secar la ropa, así que utilicemos el arroz para eliminar el exceso de humedad cuando la tendamos a secar.

Podemos utilizarlo de varias formas, la más rápida y sencilla es verterlo dentro de tarros de cristal reciclados y colocarlos debajo del tendedero, en el suelo. También podemos hacer bolsas de tela con camisetas o sábanas viejas para colgarlas a los lados del tendedero. Lo importante es no olvidarse de tender bien la ropa, permitiendo que el aire circule entre las prendas.

No sólo un deshumidificador natural

El arroz, al igual que la sal, es un ingrediente muy útil para atrapar la humedad y alejar los malos olores, incluso en el interior de cajones y armarios. Por eso podemos utilizarlo tanto para secar la ropa como para perfumarla y eliminar los malos olores. Vertemos 250 g de arroz crudo en el tarro, añadimos 15 gotas de aceite esencial, de menta o lavanda, y removemos. Por último, tapamos con un trozo de tela transpirable que sujetaremos con una goma elástica. En lugar del recipiente de cristal, podemos guardar la mezcla dentro de pequeñas bolsas de tela, que podemos colocar cerca del tendedero, dentro de los armarios o en la cocina.