Una de las mayores preocupaciones que hay en los últimos tiempos es el gasto que supone la factura de la luz. Con el aumento en los impuestos a la energía, muchos hogares han experimentado un incremento notable. Nadie sabe la cantidad exacta que tendrá que pagar a fin de mes, pero todos tiemblan ante la posible cantidad que se tiene que abonar.

En invierno la factura suele ascender por diferentes factores. El más importante es que, al haber menos luz durante el día, anochece antes. Las luces de casa pasan más tiempo encendidas, generando un mayor gasto. También es cierto que en verano, en especial en las zonas más calurosas, vivir sin aire acondicionado es casi imposible. Otro elemento que supone un aumento en el gasto.

La única ciencia exacta que hay en este tema es: cuanto más gasto, mayor es la factura, y a la inversa, cuanto menos se consume, más ahorro. La teoría es clara para todo el mundo, pero claro, en un hogar hay muchas cosas que consumen electricidad. Entonces, ¿cómo se puede ahorrar? Los electrodomésticos tienen mucha importancia en la factura, ya que suelen estar en todo momento enchufado a la corriente.

Pero tranquilidad, hay una solución que va a ayudar a llegar a fin de mes de la mejor manera posible. Una de las cuentas más famosas en Instagram cuando se habla de tips y consejos del hogar es la de Vanesa Travieso (@ponorden). Su cuenta acumula más de 219.000 seguidores en esta red social donde tiene innumerables videos sobre consejos del hogar. Uno de estos videos, está centrado en el tema del ahorro doméstico y como lograrlo.

Vanesa comenta que en su casa tiene calefacción eléctrica algo que le aumenta la factura en gran medida, pero a este problema, ha encontrado una solución. "Pues ha tardado, pero al final ha llegado el frío. Yo tengo calefacción por aire eléctrico y ya sabéis lo caro que es, así que, para intentar ahorrar un poco hace tiempo que incorporé algunos hábitos que me ayudan como: cerrar bien las ventanas, desenchufar de la corriente electrodomésticos cuando no se están usando como la lavadora, cafetera o aspiradora (ojo que haciendo esto, se ahorra mucho), he anulado algunas luces de techo que no utilizo y compro bombillas led de larga duración que no consumen tanto".

De esta forma, explica en el texto de la publicación, como lograr el deseado ahorro. Su consejo es tan simple como que, desenchufando ciertos electrodomésticos que no se estén usando, el consumo disminuye notablemente. Cosas como la cafetera, lavadora, tostador o televisión, aunque no se usen, siguen consumiendo en cierta manera. Así que ya sabes, para ahorrar vigila que los electrodomésticos que no se usen estén desenchufados.