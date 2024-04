Adiós a la humedad en la ropa: el sencillo truco con el que secar tus prendas.

Muchas veces ha ocurrido que al poner una lavadora, se nos olvida sacar la ropa del tambor, dejándola más tiempo del previsto y provocando que, al sacarla, la ropa siga húmeda. Este no sería el único problema si al, colgarla para secar, su olor no fuese nauseabundo.

Y es que cuando la ropa coge humedad después de lavarla, es muy difícil, posteriormente quitarle el mal olor. Por culpa de esto, muchas veces la ropa tiene que volver a meterse a la lavadora. El remedio más sencillo para evitar esto sería poner un temporizador o una alarma que avise al final de cada lavado.

De esta forma, te acordarás de sacar la ropa a tiempo y que no acabe con mal olor, pero muchas veces o no hay nadie en casa o se vuelve a olvidar. Cuando ocurre esto, la única solución es volver a lavar la ropa pero, en ocasiones, volver a hacerlo con el mismo detergente y función no evita que se vaya el mal olor. Para estos casos existen otras soluciones.

Los mejores trucos para olvidarse de la humedad

Para esta problemática hay varios remedios caseros que circulan por las redes. En este caso te vamos a dar uno par de ellos que se pueden aplicar y que funcionan de maravilla. Para el primero de ellos se necesita agua, agua oxigenada y limón exprimido o zumo de limón natural, no de los que venden envasados.

Con estas tres cosas, junta en un mismo recipiente, a poder ser algo grande, tres litros de agua, 250 ml de agua oxigenada y 60 ml del jugo de limón. Revuélvelo todo para que se integre y empapa un trapo en esta mezcla. Esto te servirá para limpiar las paredes internas del tambor de la lavadora. En muchas ocasiones, la humedad no se produce porque la ropa esté dentro del electrodoméstico más tiempo de lo necesario, sino que es por la suciedad que está acumulada dentro del tambor.

Este proceso se termina, pasando un paño húmedo para retirar lo que pueda quedar de suciedad y luego haciendo lo mismo con otro sin mojar para secar el interior. Con esto puedes dejar de preocuparte de que la ropa salga con olor a humedad.

El segundo de los trucos o consejos consiste en meter la ropa en el congelador nada más terminar de limpiarla. El mal olor suele producirse por un tipo específico de bacterias. Exponerlas a bajas temperaturas acaba matándolas, por lo que se elimina el mal olor. Para meter las prendas dentro del congelador se puede meter dentro de bolsas herméticas. Estos son los dos consejos para que tus prendas dejen de oler a humedad.