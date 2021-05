“Los espectáculos que me gustan de verdad cuesta estrenarlos en España”

Antes, David Serrano (Madrid, 1975) era conocido como el guionista de “El otro lado de la cama”, el director de “Días de fútbol”, pero ahora es el tipo que levantó la versión musical de “Billy Elliott” y está haciendo lo mismo con ”Grease” y “Matilda”, Mientras llegan estos musicales, el teatro Palacio Valdés acoge este viernes (19.15 horas) el estreno nacional del drama “El hombre almohada”, de Martin McDonagh, el mismo de “Siete psicópatas” o “La reina de la belleza Leenane”. Conversa por teléfono con este periódico.

–¿Cómo llega a “El hombre almohada”?

–Me la dio a conocer Juan Carlos Fisher, que es un director de teatro peruano con el que hice la versión musical de “Pantaleón y las visitadoras”. La había dirigido él. Le dije que me la pasara y me puse a leerla. En la página 3 ya sabía que quería dirigirla. Posiblemente, es el mejor texto dramático en lo que llevamos de siglo. Lo hablaba el otro día con el profesor de interpretación Juan Codina y coincidimos los dos en esta idea. McDonagh está a otro nivel. Todas sus obras son excelentes, pero esta es extraordinaria: por cómo escribe, por cómo organiza la trama...

–Va de un escritor y de una investigación policial.

–En este caso, una escritora. McDonagh nos ha dejado cambiar el sexo de su protagonista. Es una escritora a la que detienen porque se están produciendo una serie de asesinatos que se parecen mucho a los que salen en sus cuentos. Hay realidad, ficción, están los cuentos, en algún momento parece que lo que está en escena es otro de sus cuentos. Además, desarrolla a los secundarios y los policías no son solo policías.

–La obra la estrenaron David Tennant y Jeff Goldblum.

–Normal. Los actores que pueden elegir siempre optan por funciones distintas donde los personajes son grandes. Y es lo que sucede con “El hombre almohada”.

–Esto no se parece en nada a su anterior trabajo: a “Los asquerosos”.

–Nada que ver. ¿Sabes? Fue raro estrenar en el teatro Español de Madrid. De las ocho obras que he dirigido, siete las estrené en Avilés. “Los asquerosos” es un encargo: la obra la versionó Jordi Galcerán. Tenían un director, pero no llegaron a un acuerdo. Ensayamos en verano y en noviembre estábamos estrenando. Con “El hombre almohada” no me ha pasado lo mismo. Llevaba cuatro años tratando de levantarla. Los espectáculos que me gustan de verdad cuesta estrenarlos en España y eso que son infinitamente mejores que los que sí se estrenan. Los programadores no parece que quieran apostar por esto que digo.

–¿Y eso?

–No sé si es porque las consideran comerciales. Y quizá lo sean porque gustan. Cuando voy a Londres, cuando ojeo la cartelera del National Theatre me da mucha envidia de lo que se podría ver en España.

–La novedad de su “Grease” es que Danny Zuko todavía no se afeita.

–Eso es. Estamos preparando una versión con chicos de 14 a 20 años y no de treinta, como se estilaba hasta ahora. La estamos llevando al “clown”. Lo importante son los números musicales, pero también la comedia loca. La estrenamos este próximo otoño.

–¿Y “Matilda”?

–Acabamos de abrir el taller para chicos de 7 a 9 años. Estamos enseñando canto y baile tres días por semana, como cuando “Billy Elliott”. Estrenamos en 2022.