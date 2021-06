“Mantengo la capacidad de indignación y de meterme en charcos”

Víctor Manuel (Mieres, 1947) está de vuelta. Ayer noche cantó y explicó sus canciones en un concierto íntimo en el Parador de Corias (Cangas del Narcea). El miércoles estará en los Conciertos del Botánico de Madrid, el viernes se presentará en el Estadio Olímpico de Barcelona. Los días 7 y 8 de agosto pasará por el muelle viejo de Luanco. Ayer pasó por Oviedo y charló con LA NUEVA ESPAÑA.

–Vuelve a los escenarios.

–Tenía muchas ganas de volver a cantar. Vamos adaptándonos a las circunstancias, por eso llevamos una gira acústica y otra con banda grande, para poder entrar en todos los sitios, con la acústica en sitios pequeños y controlados y con la banda en lugares grandes.

–¿Cómo llevó la pandemia?

–Pensé que iba a hacer algo, a escribir o coger la guitarra, pero nada, la guitarra no salió de la funda en 14 meses, no tenía ganes de hacer nada. Todo esto es muy paralizante. Cuando estás acostumbrado a un tipo de vida, es como si te desenchufasen, y piensas “ahora qué coño hago yo”.

–¿Ahora ya tiene las mismas ganas que hace 55 años, cuando empezó?

–Tengo ganes en la medida que escribo canciones, si dejase de escribirlas a lo mejor me apetecía menos subirme a un escenario para cantar siempre lo mismo. Lo mío ye escribir canciones y enseñarlas a ver cómo las recibe la gente, ye lo que me presta.

–Últimamente habla mucho de política.

–Yo por mí no hablaría, pero pregúntame la gente y no puedo callar.

–Pues no voy a ser menos, ¿cómo ve la cuestión política?

–Está todo muy revuelto y es un poco cansado. La política se hace a golpe de tuit, buscando reacciones inmediatas, se trabaja poco la política de fondo, las cosas serias.

–¿Muy decepcionado con Podemos?

–Sí, esperaba uno más cosas, la verdad. Alguien que es capaz de consultar a las bases de su partido si puede comprarse una casa o no está incapacitado para dedicarse a la política. Puede dedicarse a otra cosa, a dar clases, a ser tertuliano, a lo que quiera,

–Usted nunca ha dado un paso al frente en política, aunque militó en el PCE.

–Nunca tuve intención ni remotamente de meterme en política. Militar en un partido político sin ambición de escalar es una purga cojonuda. Ves todo lo que pasa.

–¿También le decepcionó el PCE?

–No, en el PCE encontré lo mejor y lo peor, como en todas partes, una gente extraordinaria que regalaba su tiempo y a veces su vida.

–En las redes sociales le critican mucho por haber estado en el PCE y vivir muy bien.

–Paso. Yo me considero un hombre libre y solo dependo de lo que quiera hacer el público conmigo, de si pongo una entrada a la venta en un teatro y la gente la compra; yo sigo trabajando en esto, sino voy pa casa. Si saco un disco y lo compran, sigo viviendo de esto, y no tengo ninguna atadura más. A la gente nadie la obliga a ir a un concierto a Luanco a veme a mí. No tengo otra profesión, ye de lo que viví toda la vida, a mí no me contratan los ayuntamientos, pongo les entrades a la venta y si les vendo pues bien, y si no, pues voy pa casa.

–¿Qué queda del guaje que marchó de Mieres a Madrid?

–La capacidad de indignación ante la injusticia, ante lo que ves alrededor, la misma curiosidad por conocer coses diferentes, y que me gusta meteme en charcos.

–¿En cuales?

–De todo tipo; menos entrar en redes, cualquier cosa.

–Métase en uno más: ¿oficialidad del asturiano?

–Lo que me gustaría ye que dejen de marear la perdiz, que lo hagan. En su día la apoyé y antes la rechacé. Creo que deberían preguntar a la gente. No sé si es posible coincidiendo con unas elecciones.

–¿Sigue escuchando Radio Pekín?

–Sí. Cuando me saturo mucho y paso por un par de tertulias y acabo hasta los huevos, pongo Radio Pekín. No entiendo nada, pero es una emisora muy curiosa.

Víctor Manuel regresó ayer a los escenarios en el monasterio de Corias. Lo hizo dentro del programa “Caprichos Musicales” de Paradores. Una experiencia que vincula cultura, turismo, gastronomía y patrimonio con el talento de artistas nacionales e internacionales. En la imagen, en el centro, el cantante, durante el concierto, con su hijo, David San José, al piano.

