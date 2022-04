Obegero viste a Harry Styles en el estreno de su última canción

Arturo Obegero está en una nube. El famoso cantante británico Harry Styles ha utilizado uno de sus estilismos para presentar al mundo entero su último tema: “As it was”. El videoclip en el que el compositor luce un conjunto rojo de lentejuelas hecho por el diseñador asturiano ha superado en solo un día en Youtube los 23 millones de visualizaciones. “Estoy muy contento, pero flipando. No me lo creo. Esto me da una visibilidad tremenda”, asegura Obegero a LA NUEVA ESPAÑA. Desde que lanzase su propia marca, hace cuatro años, el diseñador de moda nacido en Tapia de Casariego no ha parado de cosechar éxitos. Pero nunca había vestido una estrella tan internacional como Harry Styles, antiguo componente de la banda “One Direction”. “Espero que sea el primero de muchos”, apunta ilusionado.

La oportunidad llegó el año pasado. “Contactó conmigo la estilista del cantante, Harry Lambert, y me dijo que estaban trabajando en un proyecto top secret. Me pidieron bastantes piezas, pero hasta finales de enero no supe más de ellos”, cuenta Obegero, que justo ese mes participó en la Semana de la Moda parisina, en donde compartió pasarela con las grandas casas de alta costura. El creador tapiego tuvo que preparar en tiempo récord (dos semanas) una colección de treinta piezas únicas y a medida para el cantante de “Love on tour” o “Watermelon sugar”. “Aproximadamente la mitad son de show y la otra son creaciones más relajadas. Incorporo distintos colores, líneas y materiales”, explica. Uno de show es el que utilizó Harry Styles en el lanzamiento del sencillo principal de su próximo disco “Harry’s House”. Se trata de un mono rojo formado por un top de tirantes anchos y escote cuadrado y unos pantalones de tiro alto. Para Obegero fue toda una sorpresa. “Me habían dicho que era para un vídeo, pero siendo un artista que lleva marcas superpotentes –es un icono de la moda e imagen de Gucci–, pensé que saldría con mi conjunto cinco segundos o de refilón”, señala. Pero no, Harry Styles mantiene el mono con sello asturiano durante todo el videoclip. Empieza caminando con un abrigo rojo de Bianca Saunders y una bufanda negra tipo boa de Dries Van Noten, y en seguida se destapa para enseñar el brillante diseño de Arturo Obegero. La bailarina que sale en el vídeo, con un mono idéntico al de Styles pero en color azul, también lleva la firma del tapiego. “No me creo que esté pasando, todavía lo estoy procesando”, escribió en sus redes sociales. Está cumpliendo su sueño con tan solo 28 años. Como indica en su propia página web, Obegero nació en Tapia de Casariego en una familia de surfistas. Tras graduarse en Goymar, Escuela Superior de Moda y Diseño de La Coruña, concluyó su formación en Central Saint Martins de Londres en 2018. Después trabajó en Lanvin, hasta que creó una firma y un perfume propios, “Azabache”, que huele a mar. A base de mucho trabajo, ha conseguido hacerse un hueco entre los grandes y su marca se caracteriza, entre otras cosas, por la sostenibilidad.